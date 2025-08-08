„Litgrid“: užbaigiame istorinį infrastruktūros pertvarkos etapą

„Demontuodami paskutines elektros perdavimo linijas su Kaliningradu ir Baltarusija, užbaigiame istorinį infrastruktūros pertvarkos etapą, kuris simbolizuoja mūsų visavertę integraciją į kontinentinės Europos elektros tinklus“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.
Anot bendrovės, iš viso planuojama demontuoti 12 elektros perdavimo linijų su Baltarusija – penkias 330 kV ir septynias 110 kV įtampos. Su Rusija bus pašalintos 6 linijos – trys 330 kV ir trys 110 kV. Bendrai numatoma demontuoti per 182 kilometrus linijų.
Numatoma, kad visų elektros perdavimo linijų su Kaliningradu demontavimo darbai bus baigti iki 2026 m. trečiojo ketvirčio pabaigos, o dauguma linijų su Baltarusija bus demontuotos iki tų pačių metų pabaigos.
Šių metų vasario 8 d. Baltijos šalims atsijungus nuo Rusijos valdomos IPS / UPS elektros sistemos ir vasario 9 d. įgyvendinus sinchronizaciją su kontinentinės Europos elektros tinklais, elektros mainai su trečiosiomis šalimis nėra galimi.
