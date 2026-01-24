 „LTG Link“ traukiniais pernai keliavo beveik 6 mln. gyventojų

„LTG Link“ traukiniais pernai keliavo beveik 6 mln. gyventojų

2026-01-24 09:30
ELTOS inf.

„LTG Link“ traukiniais  pernai keliavo 5,9 mln. gyventojų – tai beveik 6 proc. daugiau nei 2­024 metais, pranešė bendrovė.

„LTG Link“ traukiniais pernai keliavo beveik 6 mln. gyventojų / D. Labučio/ELTOS nuotr.

Įmonės teigimu, stabiliam keleivių skaičiaus augimui įtakos turėjo patogūs traukinių tvarkaraščiai, bilietams taikomos nuolaidos bei gerėjantis tarptautinis susisiekimas.

Bendrovės duomenimis, 5,3 mln. gyventojų kelionėms rinkosi vietinius maršrutus. Daugiausia jų (per 2 mln.) keliavo maršrutu Vilnius–Kaunas–Vilnius. Vieni paklausiausių buvo ir Vilnius–Klaipėda–Vilnius bei Vilnius–Turmantas–Vilnius maršrutai, o didžiausias keleivių srauto augimas fiksuotas maršrute Kaunas–Šiauliai–Kaunas.  

Tuo metu tarptautines keliones pernai rinkosi beveik 115 tūkst. gyventojų – 10 proc. daugiau nei 2024 metais.

Daugiausia jų vyko maršrutu Vilnius–Ryga–Vilnius, Latvijos kryptimi keliavo 66 tūkst. gyventojų. Lenkijos kryptį pernai rinkosi apie 49 tūkst. keleivių, arba 21 proc. daugiau nei 2024 m.

 

 

