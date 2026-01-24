„LTG Link“ traukiniais pernai keliavo beveik 6 mln. gyventojų

Įmonės teigimu, stabiliam keleivių skaičiaus augimui įtakos turėjo patogūs traukinių tvarkaraščiai, bilietams taikomos nuolaidos bei gerėjantis tarptautinis susisiekimas.
Bendrovės duomenimis, 5,3 mln. gyventojų kelionėms rinkosi vietinius maršrutus. Daugiausia jų (per 2 mln.) keliavo maršrutu Vilnius–Kaunas–Vilnius. Vieni paklausiausių buvo ir Vilnius–Klaipėda–Vilnius bei Vilnius–Turmantas–Vilnius maršrutai, o didžiausias keleivių srauto augimas fiksuotas maršrute Kaunas–Šiauliai–Kaunas.
Tuo metu tarptautines keliones pernai rinkosi beveik 115 tūkst. gyventojų – 10 proc. daugiau nei 2024 metais.
Daugiausia jų vyko maršrutu Vilnius–Ryga–Vilnius, Latvijos kryptimi keliavo 66 tūkst. gyventojų. Lenkijos kryptį pernai rinkosi apie 49 tūkst. keleivių, arba 21 proc. daugiau nei 2024 m.
Naujausi komentarai