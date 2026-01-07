Užfiksavo Lietuvos oro uostų rekordą

„Augimas visuose trijuose oro uostuose ir po 20 metų susigrąžinta lyderystė Baltijos šalyse. Nauji vežėjai, naujos kryptys ir įgyvendinti modernizacijos bei plėtros projektai žmonėms reiškia paprastesnes ir patogesnes keliones, didesnį pasirinkimą bei geresnes jungtis su pasauliu", – pranešime teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
LTOU vadovo Simono Bartkaus teigimu, 2025 metų gruodis buvo labai intensyvus – per mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose aptarnauta daugiau kaip 535 tūkst. keleivių, arba 12,7 proc. daugiau negu 2024 metų gruodį.
Lietuvos oro uostai užėmė 40,3 proc. Baltijos rinkos ir aplenkė Rygos oro uostą, kuris pernai aptarnavo kiek daugiau negu 7,1 mln. keleivių.
Per metus LTOU aptarnavo daugiau nei 59 tūkst. skrydžių: Vilniuje jų skaičius augo beveik 2,5 proc., Kaune – 8,1 proc., Palangoje – 12,6 procento.
Populiariausia skrydžių kryptis išliko Londonas, antroje vietoje buvo Kopenhaga, toliau rikiavosi Ryga, Varšuva, Frankfurtas, Oslas, Milanas, Stokholmas, Dublinas ir Stambulas.
Pernai per kelionių sezono piką oro bendrovės iš Lietuvos siūlė vykti beveik 100 krypčių.
