 Lietuvos oro uostai pasigyrė nauju rekordu

2025-09-04 11:54
ELTOS inf.

Lietuvos oro uostai (LTOU) šių metų rugpjūtį pasiekė naują rekordą – savo uostuose aptarnavo 706,7 tūkst. keleivių.

Lietuvos oro uostai pasigyrė nauju rekordu / L. Balandžio / BNS, Scanpix nuotr.

Ankstesnis keleivių Lietuvos oro uostuose mėnesio rekordas fiksuotas dar šią liepą. Lyginant su 2024 metų rugpjūčiu, daugiau keleivių aptarnavo visi trys oro uostai: Vilniaus, Kauno ir Palangos.

„Pirmą kartą Lietuvos oro uostų istorijoje bendras mėnesio keleivių skaičius perkopė simbolinę 700 tūkst. keleivių ribą. Žvelgiant į pastaruosius rezultatus, tikime, kad ir šiuos metus baigsime pasiekę bendrą 7 mln. keleivių ribą“, – pranešime cituojamas LTOU direktorius Simonas Bartkus.

LTOU duomenimis, Vilniaus oro uostas rugpjūtį aptarnavo per 510 tūkst., Kauno –155 tūkst., o Palangos – 41,6 tūkst. keleivių.

Palyginti su 2024 metų rugpjūčio statistika, paskutinis vasaros mėnuo Vilniaus oro uoste buvo 6,7 proc. gausesnis keleivių, Kauno oro uoste – 6,6 proc., Palangos – 3,8 procento.

Per rugpjūtį taip pat buvo aptarnauti 5 366 skrydžiai, tai yra 2,5 proc. daugiau, nei praėjusių metų rugpjūtį. Vilniaus oro uoste aptarnauti 3 838 skrydžiai, Kauno – 1 073 skrydžiai, Palangos – 455 skrydžiai.

