Seniausia pasaulyje katė atšventė jubiliejų

Šiuo metu ji oficialiai yra seniausia pasaulio katė, ji užregistruota ir Guinness rekordų knygoje, pranešė portalas „Express Tribune“.
2022 m. ji pasiekė jau minėtą pasaulio rekordą – gyveno 26 metus ir 316 dienų – tai žmogaus 120 metų atitikmuo.
Ši triplaukė britų trumpaplaukė katytė gimė 1995 m. Anglijoje, netoli vienos iš ligoninių. Jauniklę išgelbėjo vienas ligoninės darbuotojas. Jam mirus, katytė atsidūrė labdaros organizacijoje „Cats protection“, kuri rūpinasi kačių gerove. Būtent iš jos Fossie paėmė dabartinė jos globėja Vicki Green.
„Nuo pat pradžių žinojau, kad Flossie yra ypatinga katė, bet neįsivaizdavau, kad dalysiuosi savo namais su pasaulio rekordininke“, – džiaugėsi V. Green, gyvenanti Orpingtone, netoli Londono.
„Visada norėjau suteikti vyresnėms katėms patogų vėlesnį gyvenimą. Džiaugiuosi, kad „Cats Protection“ man padėjo gauti tokią nuostabią katę“, – tęsė rekordininkės šeimininkė.
Kai Fossie apsigyveno su Vicki, katytė jau buvo beveik kurčia, jos regėjimas buvo nusilpęs.
Nepaisant šių su amžiumi susijusių negalavimų, Flossie buvo geros sveikatos ir, pasak V. Green, meili ir žaisminga kaip jaunas kačiukas.
Kol kas neaišku, kokia yra šios žvalios senjorės ilgaamžiškumo paslaptis.
„Cats Protection“ pažymėjo, kad ji laikėsi nuoseklaus dienos režimo, kuris apėmė švelnius žaidimus, reguliarų maitinimąsi ir ilgesnį miegą.
Nepaisant garbaus amžiaus, Flossie nėra vyriausia kačių veislės atstovė, kada nors klajojusi po planetą.
Ši garbė atitenka Creme Puff, mišrūnei katei iš Ostino, Teksaso valstijos, kuri gimė 1967 m. rugpjūčio 3 d. ir gyveno iki 2005 m. rugpjūčio 6 d. – stulbinančius 38 metus ir tris dienas.
