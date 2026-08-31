LTG, ministerija ir verslas pasirašys susitarimą dėl krovinių vežimo geležinkeliais

Susitarimas svarbus geležinkelių konkurencingumui, pramonės ir logistikos verslui planuojant veiklą bei investicijas, pranešė ministerija.
Anot jos, tai kurs naudą ir visuomenei – daugiau krovinių perkėlus nuo kelių ant geležinkelių mažės kelių apkrova ir aplinkos tarša, o keliai taps saugesni.
Kaip rašė BNS, daliai lietuviškų krovinių dėl aukštų LTG grupės įkainių keliaujant į Rygos uostą, ministras Juras Taminskas metų pradžioje yra sakęs, kad LTG krovinių vežimo tarifai bus peržiūrėti.
Nuo sausio 1 dienos LTG grupės bendrovė „LTG Cargo“ pakeitė paslaugų įkainius – jie taikomi 18 proc. krovinių geležinkeliais srauto.
Klaipėdos uosto krovos įmonių vadovai praėjusių metų pabaigoje sakė, kad dėl to nukentės ne tik uosto įmonės, bet ir visas transporto bei logistikos sektorius. LTG tuomet teigė, kad tokį sprendimą lėmė išaugę infrastruktūros išlaikymo kaštai.
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, pernai pajamos iš krovinių vežimo veiklos mažėjo 2 proc. iki 263,6 mln. eurų, pervežtų krovinių kiekis sumenko 4,7 proc. iki 24,4 mln. tonų, o bendros krovinių vežimo apimtys – 7,1 proc. iki 5,8 mlrd. neto tonkilometrių (tkm).
RRT pirmininkė Jūratė Šovienė yra teigusi, kad Lietuvos geležinkelių transporto rinka formaliai atverta, tačiau 96 proc. jos vis dar sutelkta vienose rankose, nes vežėjams sunku konkuruoti dėl nepalankios mokesčių struktūros.
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