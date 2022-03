LVŽS Taryba ragina partijas vienyti jėgas dėl saugumo ir energetinės nepriklausomybės

„Esame užtikrinti, kad norėdami, jog Rusija įvertintų ekonominių praradimų grėsmę, turime padaryti viską, kad Lietuva ir Europa taptų nepriklausomos nuo Rusijos energetinių išteklių. Lietuva gali ir turi prie to prisidėti visomis savo išgalėmis. Kaip valstybė, turime pergalvoti visą atsinaujinančios energetikos projektų rengimą ir įgyvendinimą reglamentuojančią tvarką, ir tokie projektai turi būti įgyvendinami ne per trejus, ketverius, o daugiausiai – per pusantrų metų“, – teigia LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis.

LVŽS Taryboje buvo akcentuojama, kad energetikos srityje Lietuva turi visas sąlygas vystyti biodujų, vėjo, saulės energijos gamybą ir tai turi tapti prioritetine kryptimi, nes šiuo metu Lietuva yra viena labiausiai nuo energijos importo priklausančių pasaulio valstybių sąraše. LVŽS politikai pabrėžia, kad valstybė turi daug sparčiau eiti žaliosios energijos kryptimi, nei tai vyko iki šiol, nes infliacija, brangstančios žaliavos, ištekliai diktuoja pokyčius, kurių reikia imtis nedelsiant.

„Vertindami tai, kad apie atsinaujinančios energetikos politiką, kuri keičiasi 180 laipsnių kampu, pranešė ir vienos stipriausių Europos ekonomikų, Vokietijos kancleris Olafas Šolcas, mes turėtume būti dar labiau užtikrinti, kad renkamės teisingą kryptį“, – sako LVŽS pirmininkas.

Taryba taip pat ragina konsoliduotis visas parlamentines partijas ir nedelsiant peržiūrėti turimus nacionalinio saugumo, gynybos bei civilinės saugos išteklius bei nedelsiant pašalinti visus trūkumus.

„Šių dienų Rusijos su žmogiškumu prasilenkiančios agresijos ir karo įvykių akivaizdoje Ukrainoje turime siekti, kad valstybės gynyba nestokotų nei moderniausių technologijų, kurios apsaugotų mūsų materialų ir nematerialų turtą, bet ir užtikrintų duomenų saugumą, sklandų darbą valstybės institucijose; ginkluotės ir kito pasirengimo, kurį pagal NATO planus ir rekomendacijas turėsime turėti, kad galėtume apsiginti nuo priešo. Privalome taip pat siekti, kad pilietiškumo stiprinimui ir civilinei saugai būtų užtikrintos visos reikiamos priemonės ir lėšos“, – sako LVŽS pirmininkas.

Pasak jo, Lietuvai šiandien reikia turėti revoliucingą strategiją, kuri per trumpą laiką padėtų pasiekti maksimalius rezultatus, o tai padaryti galima tik sutelkus politinę valią, kuri garantuotų sprendimų tęstinumą.