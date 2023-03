M. Navickienė: dėl pensijų kaupimo pokyčių bus diskutuojama su partneriais

Pasak Monikos Navickienės, dėl šią savaitę pristatytų pasiūlymų laukia diskusijos tiek su socialiniais partneriais, tiek Seime.

„Be abejo, laukia dar nemažai diskusijų tiek politinių, tiek su socialiniais partneriais, nes ieškoti bendro sutarimo mums yra svarbu, nes šita sistema gali veikti, kai ji turi pasitikėjimą ir kai mes randame geriausius kelius, kaip ta sistema galėtų būti tobulinama“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė M. Navickienė.

Jos teigimu, ministerijos pateikti pasiūlymai gali būti pradžia diskusijos, kol, tikimasi, jie bus galutinai priimti Seime.

„Tokie pokyčiai iš esmės nereformuoja paties kaupimo principo, bet jie yra kaip žingsnis atliepti vienus iš pagrindinių žmonių keliamų klausimų, kas jiems rūpi“, – teigė M. Navickienė.

Pasak M. Navickienės, priimant esminius sprendimus dėl antros pakopos pensijų fondų pokyčių reikia sulaukti Konstitucinio Teismo išaiškinimo.

„Priimant labai esminius sprendimus dėl antrosios pakopos pokyčių manau, kad būtų vertinga sulaukti ir Konstitucinio Teismo sprendimo“, – sakė M. Navickienė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šią savaitę pasiūlė numatyti lankstesnes sąlygas naujai į antros pakopos pensijų fondus įtrauktiems žmonėms – atsisakę dalyvauti pensijų kaupime jie pakartotinai būtų kviečiami tik vieną kartą, be to, per pirmus tris mėnesius jie galėtų pasitraukti iš sistemos.

Taip pat siūloma sukaupusiems iki 10,8 tūkst. eurų leisti patiems pasirinkti, ar gauti periodinę išmoką, arba vienkartinę.

Siūlymai bus teikiami Vyriausybei, o po to – Seimui, kuris turėtų juos svarstyti pavasario sesijoje.