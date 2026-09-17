Masiulis: neturėtų grėsti naftos produktų tiekimo krizė

„Labai norėčiau, kad žmonės nebūtų gąsdinami. Visi dabar kalba, kad „Orlen“ brangiai nupirks naftą ir pas mus pakils kainos. Reikia žinoti, kad Klaipėdoje yra „KN Energies“ terminalas, kuris gali Lietuvai atvežti tiek naftos produktų, kiek jai reikia“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė R. Masiulis.
Anot jo, tiekėjai, susidarius pakankamam kainų skirtumui, galėtų nukreipti produktus į Lietuvą per Klaipėdos terminalą. Tokiu atveju kainos Lietuvoje, jo vertinimu, būtų artimos kitų regiono šalių kainoms.
„Bus keli pridėtiniai procentai prie kainos ir gausime skandinaviškas kainas, arba iš kitur atsivešime. Tiesa, Lietuvoje kainos bet kuriuo atveju atitiks pasaulinį vidurkį. Nebus taip, kad mes būsime kažkokia sala, todėl nereikia panikuoti“, – teigė jis.
Mano, kad rinka pati susitvarkys su kylančiais sunkumais
R. Masiulis taip pat ragino situaciją dėl kylančių naftos kainų palikti spręsti rinkai. Jo teigimu, naftos tiekimo grandinės yra lanksčios, o rinkos dalyviai gali greitai ieškoti alternatyvių tiekimo kelių.
„Palikčiau rinkai viską susitvarkyti. „Orlen“ yra tikrai patyręs koncernas ir prisiminkime, kad jam vadovauja buvęs Mažeikių gamyklos vadovas, kuris ir Lietuvą gerai žino, ir daug gero čia yra padaręs. Jis tikrai išmano tiekimą ir kitus dalykus“, – sakė buvęs energetikos ministras.
Jo teigimu, pasaulinį naftos pasiūlos sumažėjimą dėl konflikto Hormuzo sąsiauryje ir atakų sustabdyto Saudo Arabijos naftotiekio turėtų kompensuoti atsigaunanti gavyba kitose pasaulio dalyse.
„Trūkstamas naftos kiekis pasaulyje dabar nėra toks didelis. (...) Už kelių dienų Saudo Arabija turėtų pusę savo naftotiekio pajėgumo įjungti ir tik likusius pajėgumus per 8 savaites. (...) Pusė jų pajėgumo sudaro maždaug 3,5 mln. barelių, o pasaulyje toks maždaug trūkumas ir yra“, – teigė R. Masiulis.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į augančią naftos gavybą Amerikoje. Pasak R. Masiulio, didėja Argentinos, Gajanos, Brazilijos ir kitų Lotynų Amerikos valstybių gavyba, todėl pasaulinė rinka nėra izoliuota nuo alternatyvių tiekimo šaltinių.
Akcizo mažinimas – trumpalaikė ir itin skaudi priemonė
Tuo metu galimybę mažinti akcizus, siekiant amortizuoti kylančių degalų kainų poveikį, R. Masiulis vertina skeptiškai. Jo teigimu, toks sprendimas trumpam sumažintų problemą, tačiau kartu mažintų valstybės biudžeto pajamas.
„Akcizo mažinimas biudžeto pajamas mažina ir problemą išsprendžia trumpam laikui. Tai skausmingas kelias, kuris nelabai sprendžia klausimą iš esmės“, – sakė jis.
Konfliktas Artimuosiuose Rytuose daro didžiulį spaudimą didžiausiai pasaulyje naftos eksportuotojai Saudo Arabijai. Iranui užblokavus Hormuzo sąsiaurį, o Jemeno husių sukilėliams keliant vis didesnę grėsmę Bab al Mandebo sąsiauriui, po dronų atakų karalystei taip pat teko uždaryti svarbų naftotiekį.
Tolesnis Saudo Arabijos eksporto mažėjimas naftos kainas gali išauginti dar labiau.
Rytų–Vakarų naftotiekis, kuriuo galima transportuoti didelius naftos kiekius iš Persijos įlankos į Raudonąją jūrą aplenkiant Hormuzo sąsiaurį, po atakų prieš jį Rijado ir Medinos regionuose buvo uždarytas atsargumo sumetimais.
Nuo metų pradžios „Brent“ nafta pabrango beveik 80 proc., tačiau jos kaina tebėra mažesnė už balandžio pabaigoje pasiektą aukščiausią lygį, kai barelis kainavo kiek daugiau nei 126 JAV dolerius. Tiesa, barelio kaina jau kelias dienas paeiliui laikosi virš 100 JAV dolerių.
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