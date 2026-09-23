Mažinti mokesčius degalams – per brangu? Valdžia įvardijo „teisingesnį“ sprendimą

Diena be automobilio, bet ne panevėžiečiui Petrui.
„Kas sakė? Negirdėjau. Reikia į sodą nuvažiuoti, obuolių parsivežti, na tai važiuoji“, – sakė panevėžietis Petras.
Nevažiuoti neišeina ir kitiems. Iš mašinų neišlaipina net degalų kainos.
Šiandien dyzelino litras kainuoja 2 eurus 24 centus. Bet tik vidutiniškai. Kai kur švieslentės rodo ir daugiau nei 2 eurus 30 centų. Benzino litras siekia 1 eurą 93 centus.
„Gaunasi apie 100 eurų daugiau palieki. Ne parduotuvėje, degalinėje“, – sakė vairuotojas.
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Kada reikės reaguoti, valdžia pati nubrėžė ribas. Dar prieš dvi savaites.
„Jeigu naftos kaina viršys 100 dolerių... Galvoti apie galimas intervencijas“, – teigė premjeras.
O energetikos ministras pasiūlė ir konkretų slenkstį.
„Jeigu vidutinė dyzelino kaina yra 2,20 euro bent penkias dienas iš eilės, tai galėtų būti taškas, kada imti aktyvuoti akcizų mažinimo politiką“, – sakė Lukas Savickas.
Abi ribos jau peržengtos daugiau nei savaitę. Tačiau valdžios pažadai kažkodėl prigeso.
„Žadėjo, kada bus 2,20, kad sumažins akcizą, bet kalbos liko kalbomis“, – sakė vyras.
„Niekas nesikeičia. Daug ką žada, bet nieko nepadaro“, – kalbėjo panevėžietis Marius.
Dabar premjero argumentas – valstybės pinigai. Jo skaičiavimu, 12 centų nuolaida vairuotojui biudžetui kainuotų 20 milijonų eurų per mėnesį.
„Klausimas yra ir visuomenei: 12 centų – ar euforija, ar nusivylimas, kad tik tiek? O biudžetui tai yra milžiniškos sumos“, – teigė M. Sinkevičius.
„Siaubas, siaubas, siaubas. Varyt visus iš eilės juos lauk. Didžiausias algas gauna, jiems vienodai rodo tas kuras“, – piktinosi panevėžietis Petras.
Buvusi finansų ministrė leidžia suprasti – gyventojai lieka kvailio vietoje.
„Vyriausybė planą pažadėjo, bet jis liko neįgyvendintas. Šiandien atrodo, kad jokių sprendimų Vyriausybė nenusiteikusi daryti“, – sakė Seimo narė Gintarė Skaistė.
O kad daryti reikia, ragina ne tik politikai, bet ir ekonomistai. Pagal mokesčius dyzelinui Lietuva – viena iš lyderių. Pranoksta ne tik kaimynus, bet ir Švediją, Liuksemburgą, Airiją.
„Daugiau nei 90 centų dyzelino kainoje sudaro mokesčiai: akcizas ir PVM“, – aiškino Vytauto Didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė.
„Jie dabar uždirbinėja beveik po eurą už PVM ir akcizą. Praeitą mėnesį šnekėjo – ir akcizo daugiau surinkta, ir PVM daugiau surinkta. Labai gerai dirba, o viskas iš mūsų kišenių eina“, – kalbėjo Marius.
Ir iš tiesų, brangstant kurui, valstybė nuo kiekvieno litro gauna daugiau pinigų. Vien šiemet nuo sausio iki rugpjūčio pajamos iš akcizo už benziną išaugo 30 milijonų, o dyzelino – 2 milijonais, palyginti su pernai. Tačiau klausimas, kiek ilgai taip bus. Degalų pardavimai krenta nuo praėjusių metų.
„Visi turi savo biudžetus degalams. Jei tik kainos kyla, iškart vartojimas mažėja“, – aiškino „Circle K Lietuva“ generalinis direktorius Skirmantas Mačiukas.
Ekonomistė ragina valdžią įjungti priešingą logiką – sumažinus akcizą, džiaugtųsi ir vairuotojai, ir biudžetas.
„Tas skirtumas leistų išsaugoti ne tik savo vežėjus, bet ir pritraukti kaimyninių šalių vežėjus, kurie piltųsi Lietuvoje. Tada mokestinis praradimas gal išvis net nesusidarytų“, – teigė E. Stonkutė.
Tačiau finansų ministrui toks planas ir vėl kelia šypseną.
„Mažinti kainą siūlote? O ką siūlote jūs?“ – klausė finansų ministras Taurimas Valys.
Ir vietoj to išvardija tik seną pagalbos aruodą. Pavyzdžiui, ūkininkams – naudotis apyvartinėmis lėšomis, gyventojams – paramą elektromobiliams.
„Nežinau, jau kartojuosi ir man jau į Seimą reikia eiti“, – sakė T. Valys.
Daugiau minčių gimsta premjerui. Siūlo galbūt atpiginti ne degalus, o viešąjį transportą.
„Alternatyvos, kurias matėme Vokietijoje, Olandijoje, – viešojo transporto bilietų piginimas ar traukiniai, ar autobusai“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Tik jei pasako, kad akcizo mažinimas valstybei kainuotų 20 milijonų per mėnesį, kiek kainuotų viešojo transporto lengvata – ne.
„Mažiau kainuotų negu akcizo mažinimas ir tai būtų teisingesnis sprendimas. Kiek kainuotų... Aš šiuo momentu nežinau...“ – teigė T. Valys.
O kol valdžia nesusiskaičiuoja ir stovi vietoje, ekonomistė nieko gero nežada.
„2,5 euro siekianti kaina manęs nenustebintų“, – sakė E. Stonkutė.
Ir iš paskos seks kitos kainos.
„Matysime ir maisto kainų didėjimą, mes matysime šilumos kainų padidėjimą dar 30 procentų ir klausimas, ar tai riba“, – įspėjo E. Stonkutė.
Jau dabar infliacija Lietuvoje siekia apie 6 procentus.
(be temos)