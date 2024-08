Mažmeninė prekyba šiemet augo 3,5 proc., restoranų apyvarta smuko 7,7 proc.

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sausį–liepą, palyginti su tuo pat laiku pernai, augo 3,5 proc. ir siekė 11 mlrd. eurų (be PVM).

Vien liepą, palyginti su pernai liepa, jų apyvarta augo 5,3 proc. iki 1,699 mlrd. eurų, o palyginti su birželiu – 1,4 proc., trečiadienį remdamasi išankstiniais duomenimis pranešė Valstybės duomenų agentūra.

Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta per 7 mėnesius siekė 898,7 mln. eurų (to meto kainomis, be PVM) – palyginti su pernai tuo pat laiku, ji smuko 7,7 proc., vien liepą, palyginti su birželiu, – 0,8 proc., o palyginti su pernai liepa – 7,7 proc. iki 155 mln. eurų.

Maisto prekybos įmonių apyvarta sausį–liepą augo 3,3 proc., ne maisto – 3,8 proc., automobilių degalų – 3,3 proc. Vien liepą, palyginti su pernai liepa, jų apyvarta atitinkamai augo 5,1 proc. (per mėnesį – 1,2 proc.), 6,1 proc. (1,6 proc.) ir 4,3 proc. (0,8 proc.).

Duomenys nurodomi pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką ir palyginamosiomis kainomis.