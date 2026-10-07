Mažų ir vidutinių įmonių DI diegimui – 7,5 mln. eurų

„Dirbtinis intelektas – jau dabarties, o ne ateities technologija, todėl Lietuvos verslas turi atsinaujinti pagal pasaulines tendencijas. Visos Lietuvos įmonių augimas ir aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimas neįmanomi be investicijų į pažangius dirbtinio intelekto sprendimus“, – pranešime sakė ministras Edvinas Grikšas.
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės paraiškas su projektų įgyvendinimo planais Inovacijų agentūrai gali teikti iki gruodžio 8-osios.
Iki 5 mln. eurų lėšų numatyta Vidurio ir vakarų Lietuvos, likę 2,5 mln. eurų – Sostinės regionui. Parama bus galima finansuoti iki 50 proc. visų tinkamų išlaidų.
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