 Mažų ir vidutinių įmonių DI diegimui – 7,5 mln. eurų

Mažų ir vidutinių įmonių DI diegimui – 7,5 mln. eurų

2026-10-07 14:53
BNS inf.

Lietuvos smulkiam ir vidutiniam verslui bus skirta 7,5 mln. eurų pažangaus dirbtinio intelekto (DI) pritaikymui gamyboje, trečiadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

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<span>Mažų ir vidutinių įmonių DI diegimui – 7,5 mln. eurų</span>
Mažų ir vidutinių įmonių DI diegimui – 7,5 mln. eurų / Asociatyvi magnific.com nuotr.

„Dirbtinis intelektas – jau dabarties, o ne ateities technologija, todėl Lietuvos verslas turi atsinaujinti pagal pasaulines tendencijas. Visos Lietuvos įmonių augimas ir aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimas neįmanomi be investicijų į pažangius dirbtinio intelekto sprendimus“, – pranešime sakė ministras Edvinas Grikšas.

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės paraiškas su projektų įgyvendinimo planais Inovacijų agentūrai gali teikti iki gruodžio 8-osios.

Iki 5 mln. eurų lėšų numatyta Vidurio ir vakarų Lietuvos, likę 2,5 mln. eurų – Sostinės regionui. Parama bus galima finansuoti iki 50 proc. visų tinkamų išlaidų.

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