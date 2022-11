Didžiausia Baltijos valstybėse: metinė infliacija Lietuvoje spalį – 23,6 proc.

Per mėnesį – spalį, palyginti su rugsėju – vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 1,2 procento. Vidutinė metinė infliacija spalį siekė 17,7 proc., pranešė Statistikos departamentas.

Statistikų teigimu, mėnesio infliacijai daugiausiai įtakos turėjo daržovių, degalų ir tepalų, drabužių, duonos ir grūdų produktų, avalynės, pieno, sūrio ir kiaušinių, mėsos ir jos produktų, cukraus, uogienės, medaus, šokolado ir saldumynų kainų padidėjimas bei šilumos, elektros kainų sumažėjimas.

Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo kietojo kuro, pieno ir jo produktų, elektros, šilumos, degalų ir tepalų, duonos ir grūdų produktų, mėsos ir jos produktų, restoranų, kavinių paslaugų, dujų, aliejaus ir riebalų, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų, automobilių, daržovių kainų padidėjimas bei garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginių kainų sumažėjimas.

Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 27,9 proc., paslaugų – 13,1 procento. Per mėnesį – atitinkamai 1,4 proc. ir– 0,6 procento.

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai per metus brango 33,7 proc., o per mėnesį – 3 procentus. Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai atitinkamai brango 10,6 proc. ir 0,6 proc., drabužiai ir avalynė – atitinkamai 4,9 proc. ir 5,2 procento. Tuo metu būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro kainos per metus augo 63,7 proc., o per mėnesį sumažėjo 2 procentais.

Transporto paslaugos per metus pabrango 21 proc., o per mėnesį – 1,2 proc., viešbučių, kavinių ir restoranų paslaugos atitinkamai brango 19,2 proc. ir 1,5 procento.

Metų infliacija Lietuvoje spalį išliko didžiausia Baltijos valstybėse

Didžiausia metų (12-os mėnesių) infliacija Baltijos valstybėse spalį, kaip ir rugsėjį, užfiksuota Lietuvoje, rodo nacionalinių statistikos tarnybų paskelbti duomenys.

Praėjusį mėnesį vartojimo prekės ir paslaugos Lietuvoje buvo 23,6 proc. brangesnės nei pernai spalį. Estijos vartotojų kainų indeksas per metus pakilo 22,5 proc., Latvijos – 21,8 procento.

Per mėnesį (spalį, palyginti su rugsėju) vartojimas brango Lietuvoje ir Latvijoje, pigo Estijoje.

Mėnesio infliacija spalį Lietuvoje sudarė 1,2 proc., Latvijoje – 0,8 proc., o mėnesio defliacija Estijoje – 1,1 procento.