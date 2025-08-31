Milijoniniai projektai stringa biurokratijos liūne

Konkrečius pavyzdžius rodo statybų bendrovė „Hanner“. Įmonei priklausantis sklypas prie Neries, netoli Vilniaus centro, su apleistu sandėliu ir griūvančiais pastatais, suplanuotas gyvenamųjų namų kvartalui, tačiau procesai įstrigę jau kelerius metus.
„Buvo reikalavimas įvertinti, ar Neryje pakilęs vanduo gali užlieti gyvenamus namus ar ne. Padarėme analizę, mokslininkai paskaičiavo, kad tokia tikimybė yra 0,01 proc. Tai reiškia, kad tai vienas kartas per tūkstantį metų“, – sakė „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.
Pasak jo, šių tyrimų savivaldybei nepakako, jų teko imtis dar kartą. O vėliau, gavus anoniminį laišką, atsirado ir papildomi vertinimai dėl galimo kultūros paveldo statuso. Ginčai su institucijomis tęsiasi daugiau nei penkerius metus.
„Galima vertinti kaip pasityčiojimą, kad tu man turi padaryt tą, paskui tą, paskui kitą ir niekad nežinai, kada baigsis tas reikalavimų sąrašas“, – kalbėjo A. Avulis.
Įmonė teigia įstrigusi ir su kitu projektu sostinės centre, kur vietoje buvusios kolegijos planuojamas naujas dangoraižis – verslo centras. Šis projektas neprasideda jau dvejus metus.
„Pareikalavo suskaičiuoti, o koks bus vėjas tarp pastatų, ar bus skersvėjis, ar nebus skersvėjo“, – pasakojo A. Avulis, pridurdamas: „Mes negalime, neturime to projekto.“
Problemas mato ne tik statybų sektorius. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis pažymi, kad daugiausia kliūčių kyla savivaldybių lygmenyje: „Didžiausi iššūkiai labiausiai yra susiję su teritorijų planavimu, su savivaldybių veikla, kas yra susiję su leidimų išdavimais, su žemės klausimais.“
Jo teigimu, vasarį įkurta biurokratijos mažinimo komisija kol kas realios pažangos neparodė: „Ar aš galėčiau pasakyti, kad tai yra didžiulė sėkmė ir mes galime pasigirti rezultatais? Tikrai ne. Politinė valia buvo, bet dažnu atveju politinė valia vėlgi užklimpo tame biurokratijos liūne.“
Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako matanti atskirų ministerijų pastangų, bet kol sprendimai neįgyvendinti, rezultatų nėra: „Noras kai kur yra didelis, bet tai priklausys vis tiek nuo visos Vyriausybės, keletą programų yra jau pristatyta, kas yra keičiama, bet kol nėra įgyvendinta, mes negalime dar pasakyti, kad matom aiškų rezultatą.“
Jos teigimu, dalis verslininkų jau nuleido rankas: „Tiesiog rankas nuleidę, sako, ką mes čia sakysime apie kažkokias problemas, jei vis tiek nebus sprendžiama.“
Vis dėlto ji tikisi proveržio naujoje kadencijoje: „Žiūrėsime, ar bus įpūsta nauja gyvybė tam, kad tą darbą tęsti.“
Skeptiškas ir A. Avulis: „Aš manau, kad realiai tos komisijos sukurtos tam, kad pasiteisinti ar pasirodyti, kad mes čia kažką darome, realiai manau, kad jos nieko nepadarys ar beveik nieko nepadarys.“
Paskirtoji premjerė I. Ruginienė tikina, kad biurokratijos mažinimas bus vienas iš Vyriausybės prioritetų, o dialogas su socialiniais partneriais – nuolatinis: „Laikysiu prioritetu ir laikysiu prioritetu bendravimą su socialiniais partneriais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Tą dariau ir būdama ministre, tą darysiu ir būdama premjere.“
Verslo organizacijos pabrėžia, kad nesprendžiant perteklinės biurokratijos klausimo Lietuva rizikuoja prarasti konkurencingumą, o galiausiai pralaimi visa valstybė.
