2025-12-30 13:23
BNS inf.

Gyventojų saulės elektrinėms, kaupimo įrenginiams, šilumos katilų keitimui, viešųjų pastatų ir infrastruktūros modernizavimui kitąmet numatoma skirti apie 244 mln. eurų paramos, antradienį pranešė Energetikos ministerija.

Ministerija parengė preliminarų 2026 metų kvietimų finansinei paramai planą

Anot pranešimo, pasenusių šilumos katilų keitimui gyventojams numatyta skirti 22,4 mln. eurų, o kvietimai paramai bus skelbiami kiekvieno ketvirčio pradžioje.

Antrąjį ketvirtį gyventojų saulės elektrinėms planuojama skirti 13 mln. eurų, nutolusioms saulės elektrinėms – 3 mln. eurų. Trečiąjį ketvirtį planuojamas kvietimas įsirengti tokias elektrines kartu su kaupikliais už 4 mln. eurų, o vien kaupikliams – irgi 4 mln. eurų.

Pasak pranešimo, pirmąjį ketvirtį numatoma 14 mln. eurų paskirstyti savivaldybių šilumos katilų keitimui, gatvių apšvietimo infrastruktūrai atnaujinti – 10 mln. eurų.

Be to, valstybės pastatų atnaujinimui bus skirta 153 mln. eurų, energijos vartojimo efektyvumui įmonėse didinti – 5 mln. eurų, at transporto taršos mažinimui plečiant biometano gamybą – 16 mln. eurų.

