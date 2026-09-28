Ministerija: rugsėjį sulaukta 9 proc. daugiau prašymų šildymo kompensacijoms

„Šių metų rugsėjo 1–27 dienomis matome, kad pateikta apie 52 tūkst. prašymų ir, palyginti su 2025 metų tuo pačiu laikotarpiu, tai yra apie 8,6 procento daugiau prašymų“, – LRT radijui pirmadienį sakė ministerijos Piniginės paramos grupės patarėja Kristina Tumienė.
Jos teigimu, prašymus gyventojai gali teikti nuo rugsėjo 1-osios visą šildymo sezoną.
„Nepriklausomai nuo to, kada bus pasikreipta (...), kompensacijos galės būti skiriamos nuo šildymo sezono pradžios, tai realiai užtenka pateikti vieną prašymą ir kompensacijos gali būti teikiamos visam šildymo sezono laikotarpiui“, – aiškino ministerijos atstovė.
Ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezoną kompensacijų gavėjų skaičius sieks apie 170,6 tūkst., o išlaidos kompensacijoms – daugiau nei 80 mln. eurų.
„Skiriant kompensaciją veikia universalus principas, kad nepriklausomai, kiek beauga šilumos kaina, gyventojai (už būsto šildymą – BNS) negali išleisti daugiau nei dešimtadalį savo pajamų“, – teigė K. Tumienė.
Anot jos, iš antros pensijų pakopos atsiimtos lėšos gali turėti įtakos skiriant kompensaciją, išskyrus žmones, kuriems nustatytas 70 proc. ar didesnis dalyvumo lygis, paskirta paliatyvioji slauga ar diagnozuota sunki liga: „Tai gali turėti įtakos trumpuoju laikotarpiu, nes įprastai vertinamos yra trijų praėjusių mėnesių pajamos – jei tai patenka į pajamų vertinimo laikotarpį, tai gali daryti įtaką trumpuoju laikotarpiu.“
Prašymus kompensacijai gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Skiriant kompensacijas vertinamas asmens ar šeimos turtas, pajamos bei išlaidų dalis, skiriama būsto šildymui ir karštam vandeniui.
Praėjusį šildymo sezoną kompensacijas kas mėnesį gavo vidutiniškai apie 164,6 tūkst. žmonių, jiems buvo išmokėta 69 mln. eurų.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) prognozuoja, kad šiluma šį šildymo sezoną kainuos maždaug 13–25 proc. brangiau nei praėjusį.
Šilumos tiekėjų asociacija mano, kad šilumos energija šį sezoną gali brangti 15–20 proc. Maždaug penktadaliu gyventojų išlaidos šildymui didėtų, jei bus tokia pat šalta žiema kaip pernai.
Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius neseniai teigė, kad dėl brangesnio šildymo sezono augs ir kompensacijoms skiriama suma. Anot jo, grąžinti šildymo lengvatos neplanuojama, o kompensacijos yra taiklesnė priemonė.
Seimui pernai panaikinus 9 proc. PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12 procentų.
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