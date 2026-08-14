Ministras atskleidė, ar degalų akcizai mažės

Plačiau apie tai pasakojo finansų ministras Taurimas Valys.
– Ir gyventojai, ir verslas skundžiasi dėl brangių degalų. Kas nutiks su akcizais? Buvo kalbų, kad juos net reikėtų mažinti. Ar tai ir liko tik kalbos?
– Tikrai ne kartą svarstėme šitą klausimą. Situacija labai rimta, ypač tuo metu, kuomet barelio kaina buvo didesnė nei 100 dolerių už barelį. Buvo ne kartą susitikta su kitomis ministerijomis, svarstytos mokestinės ir nemokestinės priemonės. Pažymėtina, jog praeitas akcizo sumažinimas biudžetui kainavo 17 mln. eurų, net ir laikinas, t. y. dviejų mėnesių. Mokestinės priemonės būtų antras prioritetas. Šiuo metu, susiderinę su įvairiomis ministerijomis, t. y. Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos, Susisiekimo, Aplinkos ir kitomis, išgryninome galimus scenarijus. Tokius, kuomet galima būtų taikyti tam tikras priemones. Tiesa, tai būtų aktyvuota tik išimtiniais atvejais, kuomet peržengtume tam tikrą ribą. Kol kas apie tai nekalbame.
– Kalbant apie ministerijas, beveik kiekviena žada kažkam kažką didinti, t. y. algas ar dotacijas. Ar turime tam pinigų?
– Žinote, viskas priklauso nuo to, ar tikrai esamus išteklius teisingai suvaldome. Ar yra galimybių kažkur optimizuoti kaštus? Ar tikrai vienintelis kelias yra papildomų išlaidų didinimas? Jei matome, jog tai sutampa su mūsų pagrindiniais tikslais, kurie aiškiai įvardinti Vyriausybės programoje, tame tarpe socialinės politikos tikslai, demografinės politikos siekiai, ambicija išlaikyti ekonomikos augimą, regionų vystymąsi, tuomet tikrai visos iniciatyvos yra svarstomos.
– Kaip jūs atsirenkate, kam galima kažką pažadėti iš biudžeto? Štai ūkininkai biudžeto lėšomis gavo tiek, kiek jiems pagalbai skyrė Europos Komisija.
– Tikrai ne visiems yra noras dalinti, žadėti ir iš inercijos būti geriems. Kalbant apie šį konkretų atvejį, buvo labai aiški situacija, tam tikras eiliškumas. Reikėjo sureaguoti į galimybę gauti dvigubai daugiau, t. y. tiek, kiek bus įdėta iš mūsų pusės. Tai yra pakankamai inovatyvi, daug investicijų investavusi mūsų visuomenės grupė. Jai yra reikalinga valstybės parama išlaikyti konkurencingumą ir apsisaugoti nuo išorės veiksnių, tad buvo priimtas toks sprendimas. Įdėjus 10 mln. buvo galimybė gauti papildomai.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Gal bijojo traktorių Vilniuje?
– Mes traktorių nebijome. Žinome, kad yra kelių eismo taisyklės ir tie traktoriai irgi be reikalo nevažiuoja. Kuomet yra pasitikėjimas, daug paprasčiau valdyti šį dialogą.
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