Ministras dėl Lietuvos vežėjų: tikimės, kad jie bus paleisti

„Šiuo metu jie (vilkikai – BNS) yra sulaikyti, jie nėra konfiskuoti ir mes tikimės, kad jie bus paleisti. (...) Mes žinome, kad apie vilkikų situaciją buvo kalbėtasi vykusių JAV ir Baltarusijos derybų Minske metu“, – pirmadienį LRT radijui teigė K. Budrys.
„Aš turiu viltį, kad šis klausimas bus išspręstas ir kad bus nustota laikyti ES įmonių turtą įkaitu siekiant politinių tikslų“, – pridūrė jis.
JAV prezidento pasiuntinys Johnas Coale'as (Džonas Koulas) praėjusią savaitę derėjosi su autoritariniu Baltarusijos lyderiu Aliaksandru Lukašenka.
BNS rašė, kad nepaisant atidarytos sienos, Minsko režimas lietuviškų krovininių transporto priemonių neišleidžia iš šalies ir jas nukreipė į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų dienos mokestis, o po 4 mėnesių stovėjimo Minskas žada jas konfiskuoti.
Baltarusija atsisako išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus, siekdamas konsultacijų užsienio reikalų ministerijų lygiu, tačiau Lietuvos politikai tokius raginimus atmeta. Pasak jų, taip režimas siekia legitimizavimo bei sankcijų panaikinimo.
Lietuvos Muitinės departamento duomenimis Baltarusijoje yra įstrigę 185 Lietuvos vilkikai ir puspriekabės. Tuo metu Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija viešai tikina, kad Baltarusijoje likę apie 4 tūkst. transporto priemonių, iš kurių 1,25 tūkst. – vilkikai.
„Linava“ praėjusį trečiadienį Vilniuje surengė protesto akciją dėl Minsko sulaikytų šimtų Lietuvos vilkikų – vežėjai valdžios reikalauja per 72 val. paskelbti konkretų veiksmų planą, kaip bus grąžinami vilkikai, taip pat kompensuoti jų nuostolius.
