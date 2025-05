Ministras džiaugiasi NT mokesčiu: „sujudins“ rinką

Taip jis kalbėjo trečiadienį Ministrų kabinetui patvirtinus kai kurių mokesčių pakeitimų paketą, numatantį leisti savivaldybėms pačioms nustatyti neapmokestinamą pirmojo būsto vertę, vadinamąsias grindis, o virš jų būtų taikomi 0,1–1 proc. tarifai.

„Variantas, kuris pasiūlytas dabar įstatymo projekte, kuris iš Vyriausybės iškeliavo į Seimą, gimė galbūt pora valandų prieš Vyriausybės posėdį. Tai diskusija, įsivaizduojat, viešoji konsultacija, tęsiasi iki pat paskutinės minutės. Ir man atrodo, tai labai geras demokratiško aptarimo pavyzdys“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė finansų ministras.

Anot projekto, kuriam dar turės pritarti Seimas, nustatydamos mokestį savivaldybės privalės atsižvelgti į du kriterijus – būsto mokestinę vertę ir jo savininko socialinę ir ekonominę padėtį.

NT mokestis už pagrindinį būstą iki 450 tūkst. eurų vertės asmeniui būtų mažinamas 50 proc., o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ar vaiką su negalia – 75 procentais.

Jei savivaldybės taryba nenustatys nei neapmokestinamojo NT dydžio, nei tarifų, bet kokios vertės būstas nuo nulio eurų būtų apmokestinamas 0,1 proc. tarifu, tačiau iki 450 tūkst. eurų vertės asmeniui jo mokestis būtų mažinamas 50 proc., o auginantiems tris ir daugiau vaikų – 75 procentais.

Jei mokestis sieks iki 5 eurų, jis nebūtų mokamas.

„Pasiektas kompromisas, man atrodo, taip pat labai geras, kadangi pirmo būsto ir jame gyvenančių žmonių, kurie yra tos savivaldybės rinkėjai, klausimai 100 proc. atiduoti spręsti savivaldybėms“, – sakė ministras.

„Sujudintų“ NT rinką

R. Šadžius sako, kad Vyriausybės pasiūlytas visuotinio NT mokesčio modelis „sujudintų“ NT rinką, joje galėtų padidėti būsto pasiūla, o kartu – mažėti kaina.

„Manau, kad bus efektas ir į rinką paklius NT objektų. Tuščių butų, kurie stovi ir tiesiog valgo savininkų pinigus, neatnešdami jokios naudos. Ir tai galėtų sujudinti truputėlį mūsų NT rinką, o jai sujudėjus, ten ir kainų dinamika būtų žmonėms palankesnė“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė R. Šadžius.

Ministro teigimu, net ir nedidelis NT mokestis, kaip rodo ekonomikos teorija ir užsienio praktika, motyvuoja NT savininkus turtą naudoti.

„Pavyzdžiui, jeigu turi laisvą butą ir turi už jį susimokėti mokestį kiekvienais metais, galbūt atsiranda papildomas motyvas kažkaip jį įdarbinti. Ar tai būtų tavo šeimos reikalams, ar išnuomoti. Galų gale, jeigu nematai perspektyvos, galbūt ir atsikratyti, paleisti į rinką“, – teigė R. Šadžius.

Pasak jo, mažiau įtemptoje NT rinkoje būstą palankesne kaina galėtų įsigyti jaunos šeimos.

„Jaunoms šeimoms nėra paprasta įsigyti būstą ir ne tik dėl finansinių priežasčių, bet ir dėl to, kad tas būstas yra gerokai subrangęs. Tai jeigu būtų kažkokia įtaka to NT judėjimo ir bendroms turto kainoms, turto kainų lygiui, tai jau būtų labai geras, labai geras efektas“, – teigė ministras.

Tuo metu kitas gyventojų NT būtų apmokestinamas nuo 20 tūkst. eurų vertės asmeniui arba 40 tūkst. eurų – dviem bendrasavininkiams.

„Apmokestinimo bazė plečiasi“, – trečiadienį sakė ministras.

R. Šadžius taip pat teigė nemanantis, jog apmokestinus ne pirmą būstą „staiga sukiltų“ jo nuomos kainos.

Pasak ministro, būsto nuoma taip pat yra rinka, todėl nuomos kainas lemia ne tik NT savininko individualūs sprendimai, bet ir nuomojamo būsto paklausa ir pasiūla.

„Rinka reguliuoja daug ką ir nuomos kainos taip primityviai nuo savininkų išlaidų nepriklauso. Dėl to nebijočiau to varianto, kad staiga čia nuomos kainos sukiltų. Juo labiau, kad mes apie labai dideles sumas nešnekame. Juk NT mokestis tik retam piliečiui kainuos keturženkles sumas per metus. Šiaip jisai ganėtinai nuosaikus“, – teigė R. Šadžius.

Vilniaus meras Valdas Benkunskas trečiadienį pareiškė dėsiąs visas pastangas, kad dauguma vilniečių, turinčių būstą, mokesčio nemokėtų.

R. Šadžius savo ruožtu teigė, jog toks savivaldybės sprendimas nebūtų išmintingas.

„Labai kviesčiau savivaldybes taip atsainiai nežiūrėti į šitą mokestį, kaip čia pademonstravo vieno didelio miesto meras, – kad atleisime dabar visus nuo šito mokesčio. Manau, tai absoliučiai neišmintinga, kadangi NT mokesčio pajamos (...) yra lėšų šaltinis spręsti miesto, miestelio ar kaimiškos vietovės infrastruktūros problemas“, – kalbėjo ministras.

Vyriausybė siūlo ne pirmą būstą iki 20 tūkst. eurų vertės asmeniui arba 40 tūkst. eurų – dviem bendrasavininkiams apmokestinti 0 proc. tarifu, didesnės vertės turtui būtų taikomi 0,1–1 proc. tarifai: nuo 20 tūkst. iki 200 tūkst. eurų vertės NT – 0,1 proc., nuo 200 tūkst. iki 400 tūkst. eurų – 0,2 proc., nuo 400 tūkst. eurų iki 600 tūkst. eurų – 0,5 proc., o virš 600 tūkst. eurų – 1 proc.

