Ministras: elektrą gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių

Pasak ministro, gaminančių vartotojų elektrinės šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų.
„Lietuvoje jau daugiau nei 200 tūkst. gaminančių vartotojų. Tai istorinis mūsų energetikos pasiekimas – vis daugiau žmonių ir verslų elektrą gamina patys ir prisideda prie Lietuvos energetinio savarankiškumo“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė L. Savickas.
Jo teigimu, šią vasarą gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros.
Ministro pateiktais duomenimis, 68 proc. gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32 proc. naudojasi nutolusiais saulės elektrinių parkais.
Didžiąją dalį gaminančių vartotojų – 87 proc. – sudaro privatūs klientai, o verslo klientams tenka 13 proc.
L. Savicko teigimu, didėjantis gaminančių vartotojų skaičius prisideda prie elektros importo poreikio mažinimo ir suteikia gyventojams daugiau galimybių valdyti išlaidas elektros energijai.
Buvęs ministras ragina užtikrinti paramos tęstinumą
Tuo metu buvęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pažymi, kad 200 tūkst. gaminančių vartotojų ribą Lietuva pasiekė anksčiau, nei buvo numatyta.
Pasak jo, 2016 m. pabaigoje šalyje buvo vos 298 gaminantys vartotojai, o 2018 m. iškeltas tikslas iki 2030 m. jų skaičių padidinti iki 300 tūkst.
Vėliau, 2025 m. pradžioje, buvo numatyta 200 tūkst. gaminančių vartotojų ribą pasiekti iki 2028 m.
„Šiandien galime džiaugtis, kad 2028 m. tikslas pasiektas jau dabar“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Ž. Vaičiūnas.
Buvęs ministras taip pat pabrėžė, kad tolesnei gaminančių vartotojų plėtrai svarbu išlaikyti esamą dvipusės elektros energijos apskaitos sistemą ir užtikrinti finansinės paramos tęstinumą.
„Energetikos ministerija turėtų nedelsti ir kuo greičiau užtikrinti jau suplanuotos daugiau kaip 31 mln. eurų paramos saulės elektrinėms ir kaupimo įrenginiams skyrimą gyventojams“, – teigė jis.
Ž. Vaičiūnas priminė, kad liepą Seimas pritarė siūlymams išlaikyti gaminantiems vartotojams taikomą dvipusės apskaitos sistemą, o Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) jau patvirtino jos taikymo principus elektros energijos tiekėjams.
Kaip skelbė ELTA, pasak Lietuvos energetikos agentūros (LEA), bendra elektros gamyba Lietuvoje per savaitę padidėjo 31,7 proc. ir siekė 239,9 gigavatvalandžių (GWh).
Šalyje pasigaminta 101 proc. visos suvartotos elektros energijos, ankstesnę savaitę – apie 78 proc.
Anot LEA, šiemet nacionalinė elektros generacija yra apie 42 proc. didesnė, palyginti su praėjusių metų ta pačia savaite.
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