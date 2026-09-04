Ministras: ieškoma alternatyvų, kad ESO išlaidos dėl audros negultų ant vartotojų pečių

„Ieškome visų įmanomų alternatyvų. Apart (...) įmonės (ESO – BNS) lėšų, tai turėtų būti kompleksinis sprendimas, nes tai yra susiję su mūsų šalies konkurencingumu“, – penktadienį po prezidento Gitano Nausėdos susitikimo su ministrais ir institucijų atstovais sakė T. Valys.
„Tęsime dialogą, žiūrėsime, o šiuo metu ieškome visų įmanomų alternatyvų tam, kad mažesnis būtų poveikis per tarifą“, – pridūrė jis.
Pasak ministro, elektros tarifų korekcija – „paskutinis scenarijus“. Jis neatmetė, kad gali būti prašoma ES paramos pagal priemonę nuo stichijų padarinių.
Kaip rašė BNS, ministerija ketvirtadienį pranešė, kad finansinis poveikis bendrovei ESO sieks apie 18 mln. eurų, tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami.
Klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas, automatiškai skaičiuojamų kompensacijų suma, naujausiais duomenimis, sieks apie 6 mln. eurų, ESO mokamų tiesioginių nuostolių kompensacijų suma – apie 2 mln. eurų, o tinklo atkūrimo kaštai – apie 10 mln. eurų.
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkas Renatas Pocius BNS yra teigęs, kad ESO finansuojant tinklo atkūrimo išlaidas elektros tarifas vartotojams būtų didinamas tik neradus kitų lėšų šaltinių.
Anot jo, ESO iš savo pelno padengs tik kompensacijas vartotojams, o tinklo atstatymui reikėtų siekti ES ar valstybės biudžeto finansavimo. Jo teigimu, bendrovė yra pajėgi kompensuoti nuostolius nukentėjusiems žmonėms.
BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų. Penktadienį elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkst. vartotojų.
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