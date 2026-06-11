 Ministras: ieškosime sprendimo, kad nuo kitų metų smarkiai nedidėtų dyzelino akcizas

Ministras: ieškosime sprendimo, kad nuo kitų metų smarkiai nedidėtų dyzelino akcizas

2026-06-11 17:36
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Vyriausybė ieškos sprendimo, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dyzelino akcizo, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. 

<span>Ministras: ieškosime sprendimo, kad nuo kitų metų smarkiai nedidėtų dyzelino akcizas</span>
Ministras: ieškosime sprendimo, kad nuo kitų metų smarkiai nedidėtų dyzelino akcizas / Asociatyvi magnific.com nuotr.

„Turėsime surasti kažkokį sprendimą, kad nuo 2027 metų nebūtų drastiško pasikeitimo (dyzelino akcizo – BNS), – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė K. Vaitiekūnas. – Tikiu, kad rasime kažkokį (sprendimą – BNS) biudžeto priėmimo metu.“

Pasak ministro, nuo šių metų pradžios dyzelino akcizas nebuvo didinamas tiek, kiek buvo planuota – šiam kurui netaikoma anksčiau numatyta CO2 dedamoji.

Dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms Seimas balandį akcizo tarifą sumažino laikinai – iki birželio vidurio.

Tuo metu grupė Seimo narių siūlo iki spalio pratęsti šią lengvatą. Seimui pataisos dar nepateiktos.

Finansų ministras dar balandžio pradžioje žadėjo, kad nuo kitų metų anksčiau numatytas degalų akcizo didinimas gali būti stabdomas, nes jo nuomone, dyzelino akcizas yra per didelis, o benzino – „proto ribose“.

2024 metais akcizai trejiems metams buvo padidinti siekiant didinti finansavimą krašto apsaugai.

Dabartinė valdančioji koalicija jau pernai rudenį buvo užsibrėžusi laikinai stabdyti degalų akcizų didinimą, numatytą konservatorių ir liberalų Vyriausybės patvirtintame trejų metų plane. Tuomet dar kandidatas į finansų ministrus K. Vaitiekūnas irgi sakė, kad tai galėtų būti taikoma tik dyzelinui. 

Šiame straipsnyje:
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Tauta
Reikia nustoti pliurpti apie kainų didėjimą. Per 30 metų žmonės nieko kito ir negirdi. Nemokate dirbti, dinkite iš valdžios postų.
2
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As
Eilines nesamoningos kalbos. Net Norvegija, kurioje dideli mokesciai, sugebejo sureguliuoti kuro kainas. Siandien kuras kainuoja pigiau nei LT.
2
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