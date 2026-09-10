Ministras įvardijo, kuriems ūkininkams parama bus skirstoma pirmiausia

„Ūkininkas gali tikėtis iki 4,5 tūkst. eurų, pagal mūsų skaičiavimus. Daugiausiai jos tikėtis gali mišrūs ir vidutiniai ūkiai. Yra du kriterijai, suprantame, kad laikantiems gyvulius, ypatingai pienines karves, paskutinius trejus metus jau tęsiasi krizė būtent pieno sektoriuje. Tai yra už pienines karves dalis ir plius už visas kitas kultūras“, – ketvirtadienį prieš naujai įkurtos Žemės ūkio ministerijos kolegijos posėdį žurnalistams sakė K. Mažeika.
„Tai yra ūkiai iki trijų šimtų hektarų, kalbam apie vidutinį Lietuvos ūkininką – ir iki trijų šimtų pirmų pieninių karvių“, – pridūrė jis.
Pasak ministro, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio–lapkričio mėnesiais: „Iki šio mėnesio pabaigos turime pateikti schemą, ką šiandien ir derinsime su socialiniais partneriais, diskutuosime, galbūt bus tam tikrų korekcijų, todėl suma gali šiek tiek dar koreguotis, (...) ir priėmę galutinį sprendimą teiksime Europos Komisijai ir pagal tą schemą bus išdalinta parama.“
Ministro teigimu, prioritetas yra smulkieji ūkiai, nes jie turi mažiausiai derybinių galių diskutuojant dėl paramos skirstymo ir labiausiai yra nukentėję.
„Jeigu mes kursime schemą, panašią į antrą deklaravimą pasėlių, kad reiktų rašyti prašymą, paraišką, teikti duomenis, kiek iš tiesų kainavo kuras, kiek kainavo trąšos, koks yra ekonominis dydžio vienetas, kokią sukūrė pridėtinę vertę, tai būtų turbūt didžiulis biurokratinis mechanizmas“, – aiškino K. Mažeika.
Anksčiau jis yra sakęs, kad pinigai bus skirstomi be biurokratijos.
Tuo metu dėl prieš beveik tris savaites siautusios audros nuostoliai ūkininkams dar skaičiuojami, tačiau sieks „apie keliasdešimt milijonų“, sako ministras.
„Audros nuostolių mastas yra tikrai pakankamai didelis, matome ypatingai Vakarų Lietuvoje, tai turime keletą savivaldybių. Gavome iš trylikos savivaldybių atsakymus, dar ne visos savivaldybės, bet kitą savaitę, kiek žinau, turėsime galutinius skaičius ir turbūt suma bus apie keliasdešimt milijonų“, – teigė K. Mažeika.
Jo siūlymu Vyriausybė rugpjūčio 26 dieną paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu, tai leidžia efektyviau koordinuoti pagalbos priemones ir netaikyti paramos mažinimo ar kitų sankcijų už įsipareigojimus, kurių dėl ekstremalių aplinkybių ūkininkai negalėjo įvykdyti.
Anot ministro, ekstremalios situacijos paskelbimas atvėrė galimybę Lietuvai kreiptis europinės paramos. Pateikus EK paraišką iki spalio kompensacijos už patirtą žalą galėtų pasiekti ūkininkus anksčiausiai kitų metų pirmąjį ketvirtį.
Ministerijos kolegija įkurta vietoje Maisto tarybos, pirmajame posėdyje ji svarsto schemą, kaip paskirstyti paramą ūkininkams.
Kaip rašė BNS, Europos Komisija (EK) yra sudariusi 540 mln. eurų vertės skubios paramos ūkininkams paketą, o Lietuvos ūkininkų kompensacijoms dėl išaugusių trąšų ir kuro kainų iš žemės ūkio rezervo skirta 9,788 mln. eurų ES paramos.
Vyriausybė dukart padidino šią paramą – iki beveik 20 mln. eurų.
Naujausi komentarai