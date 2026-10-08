Ministras Klaipėdos verslininkams: pirmininkavimas ES sudarys galimybių pasiekti naujas rinkas

„Turime siekti, kad Lietuvos verslas būtų kuo mažiau priklausomas nuo geopolitinių krizių ar pasaulinių žaliavų kainų svyravimų. Tai reiškia ne tik alternatyvių tiekimo šaltinių paiešką, bet ir investicijas į ilgalaikį energetinį bei ekonominį atsparumą“, – Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime cituojamas šalies diplomatijos vadovas.
„Mūsų tikslas – sudaryti Lietuvos įmonėms kuo geresnes sąlygas veikti pasaulinėse rinkose. Sieksime, kad Europos Sąjunga toliau plėstų prekybos susitarimų tinklą, kartu stiprindama ekonominį saugumą ir saugodama sąžiningą konkurenciją“, – sakė K. Budrys.
Taip jis kalbėjo ketvirtadienį uostamiestyje susitikęs su Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariais.
Su verslo atstovais ministras aptarė šiemet atnaujintą Lietuvos prioritetinių eksporto ir inovacijų rinkų sąrašą, kuriuo siekiama valstybės pastangas sutelkti į didžiausią potencialą Lietuvos verslui turinčias rinkas.
Pasak K. Budrio, kryptingesnė eksporto politika padės Lietuvos įmonėms efektyviau plėsti veiklą užsienyje, pritraukti investicijas ir stiprinti tarptautines inovacijų partnerystes.
URM teigimu, diskusijoje ypatingas dėmesys skirtas situacijai Vidurio Rytuose ir jos poveikiui tarptautinei laivybai.
Ministras pabrėžė, kad Lietuva su ES partneriais siekia užtikrinti saugią laivybą, tarptautinės jūrų teisės laikymąsi ir laisvą prekybą strateginiuose pasaulio transporto koridoriuose.
K. Budrys su Klaipėdos verslo bendruomene taip pat aptarė artimiausio laikotarpio geopolitines tendencijas bei jų poveikį eksportui.
Ministras pažymėjo, kad Lietuvai svarbu plėsti prekybinius ryšius su patikimais partneriais ir aktyviai prisidėti prie Bendrijos prekybos politikos formavimo.
Anot ministerijos, susitikime dalyvavę verslo atstovai ir K. Budrys sutarė dėl būtinybės palaikyti nuolatinį dialogą, kuris leistų operatyviai reaguoti į globalios ekonomikos ir geopolitikos pokyčius, stiprinti Lietuvos verslo konkurencingumą tarptautinėse rinkose.
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus pusmetį nuo 2027 metų sausio 1 dienos.
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