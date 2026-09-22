Ministras: šitas projektas – ne mano asmeninė iniciatyva

Finansų ministerija registravo projektą, kuriuo numato 10 proc. loterijų mokesčio skirti į biudžetą, dar 8 proc. – nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams.
Šis siūlymas susilaukė kritikos tiek iš opozicijos, tiek iš premjero.
„Pats ministras pataisų neorganizuoja, neregistruoja, pats projektų nedaro, akivaizdu, kad aš tų dalykų irgi nedarau, yra viceministrai, kurie atsakingi už tam tikras temas. (…) Faktas, ne mano asmeninė iniciatyva šitas projektas“, – žurnalistams Seime antradienį sakė T. Valys.
Šiuos siūlymus rengė finansų viceministras Janušas Kizenevičius.
T. Valys pažymėjo, kad viceministrų komanda yra jo asmeninio pasitikėjimo, todėl tikino nenorintis „klijuoti etikečių ar nepelnytai juos bausti“.
„Kaip ir premjeras paminėjo, palaikymo šiam pasiūlymui tikrai pasigendame, šiuo metu, kiek buvau informuotas, visos institucijos, tarp jų ir STT, dėl šito įstatymo projekto buvo informuotos dar rugsėjo 11 d., (…) laukiame rezultatų, bet, iš kitos pusės, kadangi palaikymo neturime ir nematome, tame tarpe ir mūsų politinėje grupėje, aš labai abejoju, ar jis nueis toliau“, – tikino ministras.
Premjeras jau sakė, kad šis projektas yra tik Finansų ministerijos, ne visos Vyriausybės iniciatyva, kuri nebuvo aptarta koalicinėje taryboje, pats sakė siūlymui nepritariantis.
„Teisės aktų eina labai daug, derinimas, kiek reikalinga, vyksta, bet kad jis būtų kažkieno iniciatyva be asmens, kuris atsakingas už šį klausimą, tai ne“, – tikino T. Valys.
Finansų viceministras J. Kizenevičius anksčiau teigė, kad iniciatyva pakeisti loterijų mokestį gimė po susitikimų su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK) ir kitomis sporto organizacijomis.
LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė pripažįsta, kad ši įstatymo pataisa komitetui būtų naudinga. Paramą skirstytų didžiausia loterijų bendrovė „Olifėja“, kurios 51 proc. akcijų valdo būtent LTOK.
Anot finansų ministro, LTOK neprašė šių ministerijos registruotų įstatymo pakeitimų.
Jei minėti pokyčiai sulauktų pritarimo, loterijų organizatoriams taikomas mokestis ir toliau siektų 18 proc., tačiau tik dalis jo pajamų būtų skiriama į biudžetą.
Tokiu būdu biudžetas kasmet netektų apie 12 mln. eurų.
Visgi valdančiosios koalicijos partneriai demokratai jau išsakė poziciją, kad tokio projekto nepalaikys – sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sakė, kad politinė jėga siūlys didinti loterijų verslui taikomus mokesčius.
Opozicinės konservatorių frakcijos Seime atstovai M. Lingė ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) prašo atlikti šio projekto antikorupcinį vertinimą.
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