 Ministrė apie paramą šeimoms: žmonių gerovė niekada nėra per brangi

Ministrė apie paramą šeimoms: žmonių gerovė niekada nėra per brangi

2026-08-18 13:08
Nojus Stankevičius (ELTA)

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad planuojami pokyčiai dėl vaiko priežiūros atostogų ir jų metu mokamų išmokų pareikalaus papildomų valstybės biudžeto lėšų. Vis dėlto, anot jos, žmonių gerovė niekada nėra per brangi.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

„Kiekviena socialinė garantija kurią mes pasiūlome darbuotojams, šeimai – kainuoja, bet man atrodo, kad žmonių gerovė niekada nėra per brangi“, – po susitikimo su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija (TS-LKD) žurnalistams antradienį sakė I. Ruginienė.

Pasak ministrės, papildomos išlaidos turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į šalies demografinę padėtį.

„Jeigu mes kalbame apie kritinius demografinius rodiklius – tai yra mums skambutis, kad turime į tai (gimstamumą – ELTA) investuoti labiau“, – teigė ministrė.

I. Ruginienė taip pat patikslino, kad kalbama ne apie atskirą sprendimą papildomai didinti universalią išmoką vaikui, vadinamuosius vaiko pinigus.

Anot jos, jie ir šiuo metu yra indeksuojami, o didesnių išmokų galimybės svarstomos vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu.

„Vaiko pinigai yra indeksuojami ganėtinai sparčiai, bet mes kalbame apie didesnes išmokas per vaiko priežiūros atostogas“, – aiškino I. Ruginienė.

Kiek papildomų valstybės biudžeto lėšų galėtų prireikti numatomiems pokyčiams, ministrė nenurodė.

Kaip skelbė ELTA, demografijos iššūkiai ir gimstamumo skatinimas yra vienas svarbiausių Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės prioritetų, tam numatoma ir finansinių priemonių.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
parama šeimoms
vaiko priežiūros atostogos
išmokos
Eurai
Vaiko pinigai

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