Ministrė dėl pareigūnų algų ir darbo sąlygų: negalime vertinti darbo vien skaičiais biudžete

„Negalime vertinti pareigūnų darbo vien skaičiais biudžete – kalbame apie žmones, jų saugumą, darbo sąlygas ir pasitikėjimą valstybe. Todėl biudžeto derybose turime ieškoti sprendimų, kurie leistų ne tik didinti pareigūnų atlyginimus, bet ir nuosekliai investuoti į jų darbo aplinką bei tarnybų stiprinimą“, – sakė ministrė.
Kaip pranešė Teisingumo ministerija, susitikimo metu daug dėmesio skirta pareigūnų saugumui, darbo iššūkiams, jų motyvacijai bei ilgalaikiams sprendimams, kurie padėtų pritraukti daugiau pareigūnų į tarnybas.
Pasak vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno, statutinių tarnybų finansavimo klausimai turi būti sprendžiami kompleksiškai, vertinant ne tik dabartinius poreikius, bet ir ilgalaikį tarnybų tvarumą.
Jo teigimu, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pareigūnų išlaikymui tarnyboje, jų motyvacijai, saugumui ir galimybėms užtikrinti kokybišką visuomenei svarbią paslaugą.
Praėjusią savaitę su Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo atstovais susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, jog privalu užtikrinti, kad pareigūnai būtų teisingai atlyginami.
BNS rašė, kad pernai lapkritį protestavę pareigūnai kaltino Vyriausybę nevykdant pažado nuo 2026-ųjų jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7 procentais.
Tuometis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra sakęs, kad didinti pareigūnų algas 7 proc. buvo įsipareigojusi Gintauto Palucko Vyriausybė.
Galiausiai Seimas patvirtino 7 proc. pareigūnų atlyginimo fondo augimą, kas leido 24–162 eurais padidinti mažiausiai uždirbančių pareigūnų algas, tačiau profsąjungų toks augimas netenkino.
Nuo šių metų pradžios padidinti minimalūs pareiginių algų koeficientai, o daliai pareigūnų padidintos pareiginės algos. Taip pat įsigaliojo 300 eurų kompensacija už ilgalaikę tarnybą.
2026 metų valstybės biudžete visai vidaus reikalų sistemai skirta 1,07 mlrd. eurų.
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