Ministrė: pritariu, kad pensijos ir toliau sparčiai augtų – kiek ketinama jas didinti?

Ingos Ruginienės teigimu, nors ši Gitano Nausėdos iniciatyva yra reikalinga, ji neturės jokios įtakos šios Vyriausybės planams kelti pensijas.
„Ji būtų kaip saugos garantas, kad ir toliau pensijos nuosekliai didės. Ji daugiau yra toks saugiklis – kad politikai nepersigalvotų dėl spartesnio pensijų didinimo“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Kadangi mūsų politinis sezonas to neketina daryti, mums šitas pasiūlymas iš esmės netiesia tokios didelės pagalbos rankos. Bet visiškai pritariu prezidentui dėl tikslų, kad turime užtikrinti ilgalaike prasme, kad pensijos ir toliau sparčiai augtų“, – kalbėjo ji.
Kaip rašė BNS, Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato.
Pasak I. Ruginienės, pasiūlymas yra labai tikslus, tačiau ši Vyriausybė jau turi „aiškų planą pensijas didinti ir indeksuoti sparčiau“.
„Tai prezidento siūlymas iš esmės nei pagelbės, nei sustiprins šitą norą“, – pabrėžė ministrė.
„Bet tu negali niekada žinoti, kas kitą politinį sezoną ateis ir tam tikrus saugiklius (galima – BNS) sudėti, kad vis dėlto nebūtų nueita nuo šito tikslo ir toliau būtų nuosekliai didinamos pensijos. Tada įsigaliojęs prezidento siūlymas būtų laiku ir vietoje“, – pridūrė ji.
Anksčiau I. Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos 2027 metais galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip 10 proc. Jos teigimu, pagal įstatymą jos turėtų būti indeksuojamos apie 8,5 proc., bet kol kas neapsispręsta, kiek tiksliai jos didės papildomai.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius liepą teigė, kad Vyriausybė pritaria prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma papildomam pensijų indeksavimui skirti mažesnę „Sodros“ perviršio dalį – 15 procentų.
Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius tokį siūlymą vadino geru kompromisu.
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