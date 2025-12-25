Nausėda: Latvija ir Lenkija dėl baltarusiškų trąšų tranzito žada laikytis išvien

„Pastaruosiuose forumuose tiek Helsinkyje, tiek Briuselyje kalbėjausi, nes man buvo įdomu išgirsti ir Lenkijos vadovų, ir Latvijos vadovų nuomonę, kaip jie hipotetiniu klausimu, jeigu kas nors pasiūlytų eksportuoti Baltarusiškas trąšas per jų uostus, ar jie tikrai laikytųsi tokios kietos pozicijos, kaip laikosi Lietuva. Ir atsakymas buvo „taip“, – ketvirtadienį interviu TV3 Žinioms sakė valstybės vadovas.
Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1 dienos yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV 2021 metais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“. Šios sankcijos įsigaliojo 2021 metų gruodžio 8-ąją.
Vėliau sankcijas baltarusiškoms trąšoms įvedė ir ES.
Tačiau gruodžio viduryje mainais į daugiau nei 100 kalinių paleidimą iš Baltarusijos JAV pažadėjo sankcijas trąšoms panaikinti.
Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra sakęs, kad JAV panaikinus sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui, Lietuvos ir Europos Sąjungos tai nepaveiks – sankcijos toliau lieka galioti.
G. Nausėdos teigimu, JAV naikindama minėtas sankcijas Baltarusijai, sprendžia kitus uždavinius.
„Tai yra valstybė, kuri yra už Atlanto vandenyno, ir, be jokios abejonės, jie turi tam tikrą kitą geopolitinę strategiją žvelgiant į visą pasaulį, pagaliau dėl jų dydžio. Mes esame šitoje žemyno dalyje, kurią galima įvardinti karšta, kurioje veikia agresyvios valstybės. Ir agresyvių valstybių pamaloninimas arba puolimas ant kelių prieš jas reiškia, kad jos laikys tave silpna ir jos laikys tave dar labiau pažeidžiamu ir, ko gero, tas jų agresyvias ambicijas toks elgesys tik pamaitintų. Todėl mes laikomės tos nuostatos, ir aš tą esu ne kartą pasakęs – ta mintis man labai patinka – vertybių politika yra labiausiai apsimokanti politika“, – ketvirtadienį kalbėjo prezidentas.
Anot jo, Baltarusija – tai šalis savotiškas parako sandėlis, ir „kas yra dar blogiau – tas parako sandėlis iš esmės priklauso nuosavybės teise Rusijos Federacijai“.
„Štai kodėl dialogas vedamas, jį neseniai pastebėjo ir pats diktatorius pasakęs, kad su lietuviais kalbamės, bet kalbamės žemesniu lygiu, kalbamės apie konkrečius klausimus. Amerikiečių pagalba, be abejo, vertintina taip pat, kadangi tai yra mūsų didysis sąjungininkas, kuris turi nemažai svertų Baltarusijai, ir kaip matome, na, bent jau šiuo metu tai duoda tam tikrus rezultatus“, – tvirtino Lietuvos vadovas.
ES sankcijas „Belaruskalij“ paskelbė 2022 metų kovo 2-ąją – ES tuomet priėmė reglamentą, kuriuo uždraustas kalio trąšų vežimas iš Baltarusijos. Šias sankcijas Bendrija vis pratęsia, o dėl tolesnių veiksmų turėtų apsispręsti kitų metų pradžioje.
„Belaruskalij“ tranzitas nuo sienos su Baltarusija iki Klaipėdos uosto vyko ilgiau nei dešimtmetį.
