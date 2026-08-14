 Nausėda sveikina Ukrainos gynybos įmonės investicijas: mūsų parama duoda ekonominių dividendų

Nausėda sveikina Ukrainos gynybos įmonės investicijas: mūsų parama duoda ekonominių dividendų

2026-08-14 12:41
ELTOS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina Lietuvoje planuojamas naujas investicijas į gynybos pramonę ir teigia, kad parama Ukrainai ne prisideda prie valstybės saugumo, bet ir duoda ekonominės naudos.

Prezidentas Gitanas Nausėda
Prezidentas Gitanas Nausėda / R. Riabovo / BNS, magnific.com nuotr.

„Lietuva, aktyviai remdama Ukrainą, stiprina jos ir kartu mūsų šalies bei viso rytinio flango gynybą. Šiandien matome, kad mūsų parama Ukrainai taip pat duoda ir aiškių ekonominių dividendų“, – pranešime cituojamas šalies vadovas.

Prezidentas taip reagavo į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) bei Ukrainos gynybos sektoriaus įmonės DEMZ pasirašytą stambaus projekto investicijų sutartį.

Pagal ją Alytuje ir Prienų rajone bus steigiamas DEMZ regioninis gamybos ir inovacijų centras, kuriame bus kuriami ir testuojami nauji produktai, atitinkantys NATO standartus.

EIM teigimu, ši investicija sukurs iki 450 darbo vietų. Statybos darbų pradžia Lietuvoje numatoma 2026 m. rudenį, o gamyba – 2027 m. pabaigoje. 

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
prezidentas
Ukrainos investicijos
gynybos pramonė
amunicijos gamykla
dividendai

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Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 5 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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