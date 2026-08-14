Nausėda sveikina Ukrainos gynybos įmonės investicijas: mūsų parama duoda ekonominių dividendų

„Lietuva, aktyviai remdama Ukrainą, stiprina jos ir kartu mūsų šalies bei viso rytinio flango gynybą. Šiandien matome, kad mūsų parama Ukrainai taip pat duoda ir aiškių ekonominių dividendų“, – pranešime cituojamas šalies vadovas.
Prezidentas taip reagavo į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) bei Ukrainos gynybos sektoriaus įmonės DEMZ pasirašytą stambaus projekto investicijų sutartį.
Pagal ją Alytuje ir Prienų rajone bus steigiamas DEMZ regioninis gamybos ir inovacijų centras, kuriame bus kuriami ir testuojami nauji produktai, atitinkantys NATO standartus.
EIM teigimu, ši investicija sukurs iki 450 darbo vietų. Statybos darbų pradžia Lietuvoje numatoma 2026 m. rudenį, o gamyba – 2027 m. pabaigoje.
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