Nepritarė 5 proc. PVM lengvatai moterų higienos priemonėms

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos nuomonei, kurios teigimu, tokia priemonė nėra tinkama – biudžetas netektų pajamų, o sumažinus PVM menstruacijų higienos priemonių kaina nesumažėtų, rašoma Vyriausybės išvados, kurios paprašė Seimas, projekte.
Parlamentarai siūlo numatyti, kad tokioms vienkartinėms ir daugkartinėms priemonėms būtų taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas. Jų teigimu, be kita ko, tai pagerintų ne tik fizinę, bet ir psichologinę mergaičių ir moterų sveikatą.
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad siūlomas pokytis paliestų maždaug 627 tūkst. 13-50 metų moterų, iš kurių kiekviena menstruacijų higienos priemonėms vidutiniškai išleidžia 72 eurus per metus. Sumažinus PVM šios išlaidos vidutiniškai sumažėtų apie 10 eurų.
Pataisų iniciatoriai teigia, kad dėl sumažinto PVM valstybė netektų 5,5-6 mln. eurų pajamų, o jos galėtų būti kompensuojamos iš nuolat gerėjančio PVM surinkimo.
BNS anksčiau rašė, kad socialinių darbuotojų ir skurdą nagrinėjančių specialistų nuomone, sumažintas PVM naudos neatneš. Visgi jie pripažino, kad menstruacinio skurdo požymių Lietuvoje yra.
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