Nerimo dienos Šiluvoje: elektros tiekimas – nestabilus

Laukia svečių
Dėl nestabilaus elektros energijos tiekimo pastarosiomis dienomis daug nerimo kyla Šiluvos piligrimų centre, kuris ruošiasi Tarptautiniam religinio turizmo forumui ir laukia atvykstant daug svečių ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš užsienio.
Pasak Šiluvos piligrimų centro vadovės Silvijos Čižaitės-Rudokienės, pastaraisiais mėnesiais miestelyje ne kartą buvo dingusi elektra, kartu sutrikdavo vandens tiekimas ir mobilusis ryšys.
Rugpjūtį po audrų dalyje Šiluvos elektra buvo dingusi net tris dienas, o rugsėjo 5-ąją, pasak centro vadovės, elektros nebuvo nuo vakaro iki nakties.
„Rugsėjo 10-ąją, rugsėjo 14-ąją elektros tiekimas Šiluvoje taip pat buvo sutrikęs. Taip pat rugsėjo 17-ąją“, - vardijo S. Čižaitė-Rudokienė.
Ji apgailestavo, kad iš ESO nesulaukia aiškios informacijos, ar pavyks išvengti elektros tiekimo sutrikimų artimiausioje ateityje. Tokia informacija centrui dabar ypač aktuali, nes Tarptautinis religinio turizmo forumas jau netrukus – spalio 1–2 d.
„Su ESO – kaip su Dievu. Tiesiog turi tikėti, kad viskas bus gerai“, – ironizavo S. Čižaitė-Rudokienė.
Seniūno pastebėjimai
Panašiais pastebėjimais su „Kauno diena“ dalijosi ir Šiluvos seniūnas Donatas Dabžanskis.
„Pirmadienį, rugsėjo 22-ąją, buvo labai stiprus lietus, smarkus vėjas. Paprastai po tokios situacijos elektra dingdavo. Šiandien ryte atsikėlus pažiūrėjau – elektra yra. Turbūt tiesiog pasisekė arba gal ESO išsprendė problemą“, – svarstė seniūnas D. Dabžanskis.
Apie dažnai pasitaikančių elektros sutrikimų priežastis seniūnas sakė nedaug težinantis.
„Iš ESO informacijos neturiu. Kiek žinau, gedimas yra aukštos įtampos linijoje“, – sakė D. Dabžanskis.
Svečiams – žvakutės
Piligrimų centro vadovė S. Čižaitė-Rudokienė pabrėžė, kad elektros tiekimo sutrikimai sukelia ne tik įprastų nepatogumų, bet ir nenuspėjamų situacijų.
Problema, anot jos, ypač kritiška tampa tuo metu, kai Šiluvoje apsistoja piligrimų grupės.
„Rugpjūčio mėnesį apie pusantros paros Piligrimų namuose nebuvo elektros ir vandens. Rugsėjo pradžioje, kai dingo elektra, Piligrimų namai buvo pilni žmonių, turėjome ir grupę iš JAV. Kai svečiams iš JAV padavėme žvakutes ir buteliukus vandens, jie suglumo. Ar čia kas nors jau vyksta? Dronai? Karas? Atsakiau: ne, mes Šiluvos šventovėje taip lietų pasitinkame“, – ironizavo Šiluvos piligrimų centro vadovė.
Kai svečiams iš JAV padavėme žvakutes ir buteliukus vandens, jie suglumo. Ar čia kas nors jau vyksta? Dronai? Karas? Atsakiau: ne, mes Šiluvos šventovėje taip lietų pasitinkame.
Neramu dėl svečių
Elektros tiekimo sutrikimai, pasak S. Čižaitės-Rudokienės, turi įtakos ne tik darbui, kasdieniam gyvenimui, bet ir padaro materialinės žalos.
Ji pateikia ir asmeninį pavyzdį – dėl nuolatinio elektros trūkinėjimo sugedo jos vyro kompiuterio baterija.
„Kadangi Šiluvoje ne tik dirbu, bet ir gyvenu, galiu patvirtinti, kad čia tiek dirbti, tiek gyventi tampa labai sudėtinga“, – apgailestavo dideliam tarptautiniam renginiui besiruošianti Piligrimų centro vadovė.
Negali susisiekti
Į spalio 1–2 d. Šiluvoje organizuojamą Tarptautinį religinio turizmo forumą susirinks daug svečių.
„Tai pirmas Lietuvoje tokio masto renginys. Jau nuo rugsėjo 30 d. į Šiluvą suvažiuos užsienio kelionių organizatoriai, organizuojantys religinio turizmo pobūdžio keliones. Aš nerimauju, nes svetingumo momentas labai svarbus. Nesinori, kad esant užsienio svečiams dingtų vanduo, elektra, mobilusis ryšys ir žmonės jaustųsi atskirti nuo viso pasaulio“, – sakė S. Čižaitė-Rudokienė.
Ją glumina ir tai, kad, dingus elektrai, tiesiogiai su ESO atstovais neįmanoma susisiekti – tenka skambinti ir bendrauti su skambučių centro operatoriais.
„Svečiai nakvos Šiluvoje, Jono Pauliaus II piligrimų namuose. Mums neramu. Elektros reikia ir bažnyčiai, ir koplyčiai, ir piligrimų namams, ir vietiniams gyventojams, kurie taip pat svarbūs“, – pabrėžė pašnekovė.
Gelbėjasi generatoriais
Elektros tiekimo sutrikimus Šiluvoje dar labiau paaštrina aplinkybė, kad, dingus elektrai, automatiškai nutrūksta ir vandens tiekimas.
„Kai nėra elektros, vandenvietėje nebeveikia vandens siurblys. Situaciją dėl vandens sprendžiame operatyviai – skambiname į „Raseinių vandenis“ ir jie po valandos ar pusantros atveža generatorių, kuris atkuria vandens tiekimą ir valymo įrenginių darbą“, – „Kauno dienai“ paaiškino Šiluvos seniūnas.
S. Čižaitė-Rodokienė apgailestavo, kad generatoriai visų problemų nepašalina ir negali pašalinti.
„Deja, artėjant forumui, iš ESO nesame gavę kokių nors garantijų, kad gedimų nebus, kad ESO nustatė gedimų priežastį ir ji bus pašalinta. Per televiziją sužinojome, kad iki 2028 m. elektros tiekimą [Šiluvoje] planuoja sukabeliuoti, bet mes, kaip įstaiga, jokios dalykinės informacijos nesame gavę. Sulaukiame tik pranešimų, kad gedimas užfiksuotas“, – nepavydėtiną situaciją konstatavo Šiluvos piligrimų centro vadovė.
Nuties kabelius iki 2028 m.
„Kauno diena“ kreipėsi į ESO, prašydama paaiškinti, kodėl taip ilgai Šiluvoje nėra stabilaus elektros tiekimo ir kada toks tiekimas čia bus užtikrintas.
ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė situaciją Šiluvoje aiškino taip: „Oro linija per rugpjūčio audrą buvo smarkiai pažeista krintančių medžių ir jų šakų. Tokie pažeidimai, dėl kurių buvo sutrikęs elektros energijos tiekimas, buvo visoje Lietuvoje.
Tuo tarpu rugsėjį fiksuoti elektros energijos tiekimo sutrikimai nėra susiję nei su padidėjusiu elektros energijos vartojimu per Šilines, nei su miestelio elektros tinklo pajėgumų trūkumu.
Pagrindinė priežastis yra miškinga teritorija einanti oro linija, kurią pažeidžia krintantys medžiai ir jų šakos. Paskutinis sutrikimas buvo užfiksuotas rugsėjo 14 d. dėl jau minėtų priežasčių.“
Ji teigė, kad šiuo metu ESO atlieka papildomą neplaninę elektros energijos perdavimo linijos apžiūrą, identifikuoja kritinius ruožus ir priima techninius sprendimus tinklo atsparumui didinti. Pasak jos, probleminėse vietose artimiausiu metu bus atliekami papildomi prevenciniai darbai.
„2021–2025 m. šią oro liniją medžiai ir jų šakos pažeidė keturis kartus. Šiemet šiame ruože linija buvo smarkiai pažeista vieną kartą – pirmą audros dieną – rugpjūčio 22-ąją.
Tiek per audrą, tiek ankstesnių sutrikimų metu buvo paveikta apie 500 klientų. Sutrikimai buvo pašalinti per 1–3 valandas. Per rugpjūčio audrą linija buvo smarkiai pažeista ir tinklas buvo remontuojamas beveik tris paras.
Šiandien (rugsėjo 22 d. – red. past.) yra suplanuota neplaninė linijos apžiūra, kurios metu bus identifikuoti kritiniai taškai ir priimti techniniai sprendimai, kaip padidinti šio tinklo ruožo atsparumą, bus sutvarkyti tinklo pažeidimai, kurie padėtų išvengti elektros energijos sutrikimų“, – teigė R. Juodkienė.
Pašnekovės žodžiais, šioje linijoje kabelius po žeme planuojama nutiesti iki 2028 m.
„Ji patenka į papildomą kabeliavimo miškuose programą. Jos metu visoje Lietuvoje kabeliuojamos labiausiai pažeidžiamos oro linijos miškingose teritorijose“, – informavo ESO atstovė.
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