 Iš nesąžiningai atlyginimus deklaravusių darbdavių – 1,1 mln. eurų papildomų mokesčių

2025-08-28 16:08
BNS inf.

„Sodrai“, Valstybinei mokesčių (VMI) ir Valstybinei darbo inspekcijoms (VDI) nustačius įmones, kurios galėjo nesąžiningai nurodyti mažesnius atlyginimus, nei faktiškai mokėjo savo darbuotojams, papildomai į biudžetą bus surinkta 1,08 mln. eurų, ketvirtadienį pranešė „Sodra“.

Pasak „Sodros“, buvo patikrinta 17 įmonių, kurių dauguma iš transporto, statybos, apdirbamosios pramonės ir maitinimo sektorių.

Atrinktos įmonės buvo tos, kurių „Sodrai“ teikti duomenys apie darbuotojų draudžiamąsias pajamas nesutapo su VMI pateikta informacija apie išmokėtus atlyginimus ir išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį.

Po patikrinimų papildomai deklaruota 787 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio, priskaičiuota 58 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų, 73 tūkst. eurų delspinigių, 55 tūkst. eurų kitų mokesčių.

Taip pat paskirta beveik 9 tūkst. eurų baudų už nustatytus pažeidimus.

VMI išanalizavo 2020–2024 metų visų šalies mokesčių mokėtojų duomenis, atrinko rizikingas įmones ir jų patikrą perdavė savo padaliniams, kurie imsis tolimesnių veiksmų bei taikys administracines poveikio priemones.

Šiame straipsnyje:
sodra
darbdaviai
mokesčiai
mokėtojai
pažeidimai
nesąžiningi darbdaviai
deklaruoti atlyginimus
mokesčių deklaracija

ka su jais dari
ir kur SODRA planoja 1.1 milliona kist? pasidalinti tarp pazistamu, ar vel akukoti ant sala gemorojams?
1
0
maladec!!!!
Iš nesąžiningu darbdaviu labai sąžininga SODRA išreketavo papildomų euvru!!!!
2
0
Visi komentarai (2)

