Svarbi informacija norintiems iš antros pensijų pakopos atsiimti visas sukauptas lėšas be mokesčio

Pasak „Sodros“, tai gali padaryti tie žmonės, kuriems:
- diagnozuota sunki liga, įtraukta į Sunkių ligų sąrašą,
- paskirta paliatyvioji slauga,
- arba nustatytas ne didesnis nei 30 proc. dalyvumas.
Pasitaiko atvejų, kai atmetami prašymai pasitraukti iš kaupimo antroje pakopoje. Dažniausiai tai nutinka dėl to, kad nėra duomenų apie sunkią žmogaus ligą arba ši liga (jos klasė, stadija) neįtraukta į Sunkių ligų sąrašą.
Ką daryti, kad taip neatsitiktų ir Jums?
1. Įsitikinkite, kad liga, kuria sergate, yra Sunkių ligų sąraše. Nuorodą į sąrašą pateikiame komentarų skiltyje.
2. E. sveikatos sistemoje arba savo gydymo įstaigoje pasitikrinkite, ar jūsų ligai priskirtas toks kodas, koks yra Sunkių ligų sąraše.
3. Jei sergate onkologine liga, labai svarbu, ar per pastaruosius 12 mėnesių jums buvo suteiktos tam tikros paslaugos, įtrauktos į Sunkių ligų sąrašo 1 ir 2 priedus.
4. Tik tuomet teikite prašymą pasitraukti iš kaupimo savo pensijų kaupimo bendrovei.
5. Jūsų prašymo pagrindas turėtų būti sunki liga.
6. Tuomet, bendrovė turi gauti patvirtinimą iš valstybinio registro (E.sveikata) ir priimti sprendimą dėl to, ar nutraukti Jūsų dalyvavimą pensijų kaupime.
7. Jūsų prašymas kartais gali būti atmestas dėl to, kad valstybiniuose registruose trūksta ar nėra reikiamų duomenų. Duomenys gali būti nepasiekę registrų, jei liga Jums diagnozuota arba paslaugos suteiktos prieš kelias dienas ar savaites.
8. Jei taip nutiktų, bet esate įsitikinęs, kad sergate liga, kuri yra patvirtintame Sunkių ligų sąraše, Jūs turėtumėte kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kad jis patikslintų duomenis. Taip pat galima kreiptis, kad Jums paaiškintų, ar buvo suteiktos tam tikros paslaugos, nurodytos Sunkių ligų sąrašo prieduose.
9. Tik tuomet pakartotinai pateikite prašymą pensijų kaupimo bendrovei. Jei duomenys atitiks, jums pinigai turėtų būti išmokėti per 30 kalendorinių dienų.
Svarbu žinoti, jog duomenys apie ligą yra itin jautrūs, jie prieinami tik tam tikroms informacinėms sistemoms, pacientams ir jų gydytojams.
Todėl Pensijų kaupimo bendrovė ir „Sodra“ per informacines sistemas gauna tik automatinį patvirtinimą, ar valstybės registruose esantys duomenys atitinka nurodytą pagrindą.
Nei pensijų kaupimo bendrovės, nei „Sodra“ duomenų apie Jūsų ligą negali tikslinti. „Sodros“ sistema atsakymus pensijų kaupimo bendrovėms siunčia automatiškai.
Tokia pati tvarka galioja ir tiems gyventojams, kuriems nustatytas ne didesnis nei 30 procentų dalyvumas. Šiuo atveju, kreipkitės į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą dėl duomenų patikslinimo agentūros informacinėje sistemoje. Po to, kai duomenys bus patikslinti, kreipkitės į pensijų kaupimo bendrovę dar kartą.
