NT rinką sudrebins ne vienas pokytis

Erdvės nedaug, užtat aplink viskas, ko reikia jaunam miestiečiui. Būtent tokio pirkėjo ir ieško naujai įrengto būsto savininkė.
„Čia miesto centras, patogu viską pasiekti – mokslus, darbus, kavinę, pasivaikščioti“, – teigė „Vilniaus turto“ brokerė Sylvija Jurgelevič.
Šiandien tokie butai – tikras masalas norintiems gyventi centre arba uždirbti iš nuomos.
„Įsivaizduokite, per penkerius metus nekilnojamojo turto kainos gali pakilti 20–25 procentus, tai tikrai nebloga investicija, lyginant ir su akcijomis rinkose“, – kalbėjo „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
O naujų namų paieškos kitais metais gali atrodyti dar patraukliau.
„Sujudimas yra ir, manau, kitais metais turėtų būti dar didesnis“, – pabrėžė S. Jurgelevič.
„Faktas, kad tikimės aktyvesnės rinkos nei šiemet“, – tvirtino „EIKA development“ plėtros departamento direktorius Tomas Žiaugra.
Nuo sausio parduoti antrąjį ir paskesnį būstą bus galima be gyventojų pajamų mokesčio, jeigu jis išlaikytas ne trumpiau kaip penkerius metus.
„Faktas, kad tai gali paskatinti investuojančius į būstą priimti sprendimus, tikėtis vertės prieaugio ir per tai realizuoti būstą“, – šnekėjo T. Žiaugra.
Iki šiol mokesčio išvengti galėjo tik gyventojai, kurie būstą išlaikė dešimt metų nuo įsigijimo, todėl daugelis savininkų sandorius atidėdavo.
„Labiausiai paveiks turto pasiūlą. Gyventojai, kurie įsigijo turtą siekdami uždirbti iš jo vertės padidėjimo, padidins pasiūlą, o paprastai pasiūlos padidinimas nelemia kainų didėjimo“, – nurodė „Inreal“ grupės investicijų ir analizės vadovas Tomas Sovijus Kvainickas.
Tai reiškia – didės butų pasirinkimas. Tai labai svarbu, nes dabar naujų būstų statytojai nespėja vytis pirkėjų.
„Šiai dienai, įsivaizdavimui, iš penkių pardavime esančių būstų vos vienas yra pastatytas. Reiškia, keturi būstai – statybų stadijoje“, – tvirtino „EIKA development“ plėtros departamento direktorius.
Didės ne tik pasiūla, bet ir žmonių galimybės juos įsigyti. Nuo sausio dalis pirkėjų pradiniam įnašui galės panaudoti dalį savo antroje pensijų pakopoje sukauptų lėšų – ypač tie, kuriems iki šiol trūko santaupų.
„Garantuoju, kad didesnė dalis gyventojų tuos pinigus investuos viduje ir, be abejo, NT objektų pirkimas bus viena pagrindinių investicijų“, – aiškino „Citadele“ banko ekonomistas.
Kiek pensijos santaupų nuguls į nekilnojamąjį turtą – nežinia. Tačiau ekspertai sako, kad gero nelaukti.
„Pensijų reforma paskatins būsto paklausos-pasiūlos šoką, paklausa gali smarkiai viršyti pasiūlą“, – šnekėjo A. Izgorodinas.
Kaip rodo Estijos patirtis, nemaža dalis lėšų iš antrosios pensijų pakopos buvo skirta būtent pradiniam įnašui. Išmokėjus pensijų fondų lėšas, tą patį mėnesį butų pardavimų skaičius augo 22 procentais, lyginant su įprastu mėnesiu. Būsto kainų augimas Estijoje truko visus metus. Kažką panašaus prognozuoja ir Lietuvoje.
„Kainos augimas bus didesnis nei šiemet, nors ir šiemet metus užbaigsim su kainų augimu netoli 10 procentų“, – tvirtino T. Žiaugra.
Dar atsiriš rankos laisviau skolintis. Iš pirmojo būsto pirkėjo nuo kitų metų rugpjūčio bankai galės reikalauti mažesnio pradinio įnašo – nebe 15, o 10 procentų.
„Mes skaičiavome: jei turi vienų metų atlyginimą, tai pradinio įnašo reikia 12–13 procentų, kad būtų galima utilizuoti paskolos sumą, kurią leidžia aptarnauti atlyginimas“, – pabrėžė T. S. Kvainickas.
Ekspertai sako, kad šie, atrodytų, nekalti pokyčiai, sumesti į krūvą, prives prie nesveikos situacijos – būstų rinkai gresia perkaisti.
„Kiti metai veda į tai, kad rinka kais“, – teigė T. Žiaugra.
Tad ką daryti tam, kuris kaip tik dabar žvalgosi pirkti ar parduoti?
„Pardavinėti tada, kada reikia. Jeigu reikia pinigų – tai reikia parduoti dabar. Būna, kad pirkėjas atsiranda per porą dienų, bet būna, jog užtrunka vieną mėnesį ar pusantro“, – šnekėjo „Vilniaus turto“ brokerė.
„Jei būstas atitinka poreikius, nesukelia finansinės naštos, tuomet geras laikas pirkti – kai randamas“, – kalbėjo „Inreal“ grupės investicijų ir analizės vadovas.
Tikimasi, kad šiemet Vilniuje bus parduota 5 000 butų, o pasirinkti galima iš 4 500 butų.
