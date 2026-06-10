Nuo liepos – pokyčiai bedarbiams: piktnaudžiauti bus sunkiau?

„Turiu daug pasiūlymų, bet vasara noriu pailsėti. Ne dėl nedarbo išmokos – pas mus atostogų nebuvo ir duodavo tik dvi savaites“, – teigė vyras.
Tokios istorijos kursto keisti nedarbo išmokų tvarką. Pasak „Sodros“, yra žmonių, kurie išmoką naudoja ne naujam darbui susirasti.
„Tikrai yra istorijų apie Tailande padirbėjusius bedarbius – čia tokie ryškiausi atvejai“, – dalijosi „Sodros“ direktoriaus pavaduotojas Evaldas Mikutis.
Tiesa, netrukus piktnaudžiauti nedarbo išmokomis bus sunkiau.
„Kaip buvo dabartinėje sistemoje: gauna išmoką, palaukdavo ir vėl galėdavo gauti išmoką. Dabar tokių dalykų nebus“, – sakė „Sodros“ Nepensinių išmokų skyriaus vedėjas Rimantas Mitkevičius.
Tam, kad asmuo gautų kitą išmoką, reikės metus padirbėti. Tokia tvarka įsigalioja nuo šių metų liepos mėnesio.
„Siekis – išmoką padaryti tikslingesnę ir tikslesnę. Tam, kad žmonės, kuriems jos reikia, ją gautų“, – tikino E. Mikutis.
Keisti išmokas buvo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos mintis.
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Anot verslo, viena ranka valdžia kovos su piktnaudžiavimu, bet kita – dar labiau didins išmokas. Nuo liepos mažiausia nedarbo išmoka didės šimtu eurų.
„30 proc. didinama, kas juo labiau piktnaudžiautojams naudingiau, nes jie ir gauna minimalias išmokas“, – komentavo Verslo konfederacijos vyr. patarėjas Vilius Kriaučiūnas.
Kiek mažiau, bet didės ir išmokų lubos. Maksimali išmoka sieks 1600 eurų – tiek negauna net dalis dirbančiųjų.
„Kurios ir taip yra tokios, kad galima gauti daugiau nei 70 proc. dirbančiųjų“, – sakė V. Kriaučiūnas.
Dosniai atseikės ir tiems, kam greitai pensija. Esą pensijų stažą sukaupę žmonės bedarbiais galės būti beveik dvigubai ilgiau nei kiti, t. y. penkiolika mėnesių ir tiek laiko gauti pašalpą.
„Vyresnio amžiaus žmonėms surasti darbą sudėtinga, todėl stiprinama šių asmenų apsauga“, – teigė R. Mitkevičius.
Tiesa, verslui tai atrodo absurdas esą šalyje trūksta darbuotojų.
„Mes kalbame apie darbuotojų trūkumą, bet ir ilginame išmokas žmonėms, kurių yra per 100 tūkst., t. y. labai reikšminga darbo rinkos dalis“, – aiškino V. Kriaučiūnas.
Be to, nedarbo išmokų gavėjų kasmet daugėja. Pernai bedarbio pašalpomis naudojosi 215 tūkst. žmonių.
„Daugiau nedarbo išmokos gavėjų tarp jaunimo, t. y. iki 25 metų grupėje 100 dirbančių tenka 12 nedarbo išmokos gavėjų“, – komentavo „Sodros“ atstovė Kristina Zitikytė.
Pasak verslo, nedarbo draudimą finansuoja darbdaviai, tad kuo daugiau pinigų tenka nedarbui, tuo mažiau lieka kitam.
„Per metus, nuo vidutinio darbuotojo, darbdavys įmoka 500 eurų. Išmoką gali gauti daugiau nei 500 eurų, o vien už vieną mėnesį reikia mokėti daugiau nei metus“, – aiškino V. Kriaučiūnas.
„2024–2025 metais išmokos didėjo 13 proc., o mes tikimės, kad tokio augimo nebebus“, – teigė E. Mikutis.
Anot Lietuvos verslo konfederacijos, Socialinio draudimo fondas yra vienintelis „Sodros“ fondas, kuris eina į minusą. Dėl piktnaudžiautojų ir dosnios sistemos dabar esą minusas – 50 mln. eurų.
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