Nuo rugpjūčio – naujos būsto paskolų taisyklės

„Šiais pakeitimais sudarome daugiau galimybių pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams, tačiau kartu išlaikome atsakingo skolinimo principus. Mažesnis pradinis įnašas skirtas padėti į rinką įžengti pirmą kartą būstą perkantiems žmonėms, kurie neturi kito nekilnojamojo turto, o griežtesni reikalavimai papildomoms būsto paskoloms padės riboti perteklinį įsiskolinimą ir stiprins finansų sistemos atsparumą“, – sako Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė.
Vienas svarbiausių pakeitimų – pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažinamas nuo 15 iki 10 proc. perkamo būsto vertės. Šis reikalavimas bus taikomas tais atvejais, kai kredito gavėjas sudarys pirmąją kredito sutartį dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto įsigijimo ar statybų ir kredito sutarties sudarymo metu jis (arba bendraskolininkas) neturi ir per pastaruosius penkerius metus neturėjo nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto.
Galimybė skolintis su 10 proc. pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgusi į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga.
Pirmą būsto paskolą imantiems, tačiau jau turintiems būstą, asmenims ir toliau bus taikomas ne mažesnis kaip 15 proc. pradinio įnašo reikalavimas.
Imantiesiems antrą ar paskesnę būsto paskolą ir toliau galios ne mažesnio kaip 30 proc. pradinio įnašo reikalavimas. Tačiau keičiasi išimtis, leidžianti pradinį įnašą sumažinti iki 15 proc. Nuo rugpjūčio 1 d. ja bus galima pasinaudoti tik tuo atveju, jei kredito gavėjas bus grąžinęs daugiau kaip pusę kiekvienos turimos būsto paskolos pradinės sumos.
Šis pakeitimas neturės įtakos gyventojams, keičiantiems būstą dėl pasikeitusių gyvenimo poreikių. Tokiais atvejais ir toliau bus taikoma ASN numatyta išimtis, leidžianti imti antrą paskolą naujam būstui su mažesniu nei 15 proc. pradiniu įnašu, įsipareigojant per protingą terminą parduoti ankstesnį būstą, ir gautas lėšas panaudoti skirtumo tarp įnešto ir minimalaus 15 proc. pradinio įnašo padengimui.
Nuo rugpjūčio 1 d. taip pat keičiamas paskolos įmokų ir pajamų santykio vertinimas. Vietoj iki šiol taikyto dviejų ribojimų derinio bus taikomas vienas reikalavimas – paskolos įmoka negalės būti didesnė kaip 50 proc. pajamų, vertinant paskolos tvarkymo galimybes su ne mažesne kaip 6 proc. palūkanų norma.
Toks pakeitimas užtikrins didesnį skolininkų atsparumą galimam palūkanų normų augimui ir tolygesnį šio reikalavimo poveikį visame palūkanų normų cikle.
ASN Lietuvoje taikomi nuo 2011 m. Jie padeda užtikrinti tvarius skolinimo standartus būsto paskolų rinkoje, mažina perteklinio gyventojų įsiskolinimo riziką ir prisideda prie finansų sistemos stabilumo.
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