Paaiškėjo, kiek lietuviai dažniausiai moka už būsto nuomą

Remiantis apklausos duomenimis, už būsto nuomą per mėnesį iki 300 eurų moka 10 proc. visų apklaustųjų, iš kurių 6 proc. nurodė, kad nuomos kaina per pastaruosius metus nepasikeitė, o 4 proc. teigė, jog ji išaugo.
Tuo metu 301–500 eurų per mėnesį būsto nuomai skiria 8 proc. gyventojų, iš kurių 5 proc. teigė, kad kaina nepakito, o 3 proc. – kad išaugo.
Taip pat 501–700 eurų per mėnesį būsto nuomą moka 4 proc. gyventojų, iš kurių 3 proc. sakė, kad kaina nesikeitė, o 1 proc. teigė, jog ji padidėjo.
Apklausos duomenimis, tik 2 proc. Lietuvos gyventojų būsto nuomai skiria daugiau nei 700 eurų.
„Rezultatai atskleidžia gana aiškią dinamiką – didžioji dalis nuomininkų telpa į žemesnės ir vidutinės kainos segmentus. Vis dėlto net ir šiuose segmentuose dalis gyventojų jaučia kainų augimą, o tai reiškia ir didėjantį finansinį spaudimą kasdienėms išlaidoms“, – pranešime teigia „Citadele“ banko Baltijos šalių klientų patirties tobulinimo centro vadovė Rasa Narė.
Apklausos rezultatai rodo, kad tarp tų, kurie už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį ir nurodo, kad kaina nepadidėjo, didesnė dalis gyvena Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskrityse. Taip pat šioje grupėje yra daugiau žemesnį išsilavinimą turinčių žmonių – daugiau nei trečdalis įgiję tik pradinį išsilavinimą.
Tuo metu 301–500 eurų nuomos segmentas labiau būdingas jaunimui – 16 proc. šios grupės atstovų sudaro 18–29 metų gyventojai, dažniausiai gyvenantys Vilniaus ir Kauno apskrityse.
„Jaunesni gyventojai dažniau renkasi nuomą didmiesčiuose dėl darbo, studijų ar gyvenimo būdo pasirinkimų. Tačiau kartu tai reiškia ir didesnę finansinę naštą, nes būtent didmiesčiuose nuomos kainos yra aukščiausios ir jautriausiai reaguoja į rinkos pokyčius“, – pažymi R. Narė.
„Citadele“ banko užsakymu šių metų balandžio mėnesį reprezentatyvią Baltijos šalių gyventojų apklausą atliko tyrimų agentūra „Norstat“ Internetinės apklausos būdu Lietuvoje apklausta 1 tūkst. gyventojų nuo 18 iki 74 metų.
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