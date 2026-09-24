Paaiškėjo, kokių profesijų atstovai Lietuvoje uždirba daugiausiai ir mažiausiai

– Galbūt pokalbį pradėkime nuo daugiausiai uždirbančių profesijų Lietuvoje. Kokios tos profesijos? Gal galima kelias išvardyti?
– Taip, daugiausiai uždirba tie žmonės, kurių profesijos reikalauja aukštos kvalifikacijos, specifinių žinių ir dažnai yra susijusios su didele atsakomybe. Dabar sąrašo viršuje yra orlaivių pilotai. Jie uždirba maždaug 4 tūkst. eurų „į rankas“ per mėnesį. Žinoma, vidutiniškai, nes tikriausiai priklauso nuo kiekvieno individualaus žmogaus atvejo. Antroje vietoje – teisėjai, kurių vidutiniai atlyginimai taip pat artėja prie 4 tūkst. eurų „į rankas“. Toliau – skrydžių valdytojai, tie, kurie jau žemėje kontroliuoja skrydžius. Jų atlyginimai yra apie 3,6 tūkst. eurų „į rankas“. Dar toliau rikiuojasi finansines, draudimo paslaugas teikiančių padalinių vadovai, taip pat uždirbantys apie 3,6 tūkst. eurų. Ir gydytojai specialistai, kurie jau turi specializaciją, taip pat uždirba daugiau nei 3 tūkst. eurų, nuo 3 iki 3,5 tūkst. eurų „į rankas“.
– Štai toks būtų penketukas. Pirmosios pozicijos turbūt tokios ir išlieka visada? Ar kas nors keičiasi, jeigu galima palyginti?
– Taip, dažniausiai tos profesijos ir lieka daugiausiai apmokamos. Iš esmės sąrašas labai reikšmingai nesikeičia, bet profesijos gali keistis vietomis. Pavyzdžiui, ilgą laiką, dar prieš kelis mėnesius, sąrašo viršuje laikėsi teisėjai. Dabar, prieš porą mėnesių, juos pakeitė pilotai. Bet iš esmės tai toks apsikeitimas vietomis. Kaip minėjau, tos profesijos, kurios reikalauja aukštos kvalifikacijos ir didelės atsakomybės, visuomet ir būna daugiausiai apmokamos.
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– Tikrai keista, pasigedau tame penketuke informacinių technologijų specialistų. Programuotojų ir panašiai. Greičiausiai jų atlyginimai pakankamai dideli, bet nėra tarp aukščiausių. Teisingai?
– Taip, jie vis tiek yra kažkur arti sąrašo viršūnės. Pagal sektorius, jeigu žiūrėtume apskritai visų sektorių vidurkius, tai dažniausiai būtent informacinių technologijų sritis taip pat yra labai gerai apmokama ir ten žmonės gauna didžiausius atlyginimus. Bet tame pačiame sektoriuje gali dirbti ir žmogus, dirbantis su technologijomis, ir, tarkime, su dokumentais ar administruojantis biuro darbą. Tuomet tai sektoriaus rodiklius šiek tiek pakeičia, o čia jau žiūrime tiesiog pagal profesijas. Informacinių technologijų specialistai yra kažkur arti, bet šiek tiek žemiau.
– Gerai, įdomu. Kita medalio pusė – mažiausiai uždirbančios profesijos. Ar galime čia išvardyti tris ar penkias profesijas?
– Taip, čia dažniausiai žmonės, kurių darbui kvalifikacijos nereikia. Tai gali būti net laikinas, sezoninis darbas arba, tarkime, dirbamas ne visą dieną ar ne visu etatu. Čia atsiduria žmonės, kurie, pavyzdžiui, teikia įvairias paslaugas gatvėje, dalija nemokamus lankstinukus. Jie uždirba apie 350 eurų per mėnesį, bet turbūt nedirba aštuonias valandas per parą, penkias dienas per savaitę, o jų darbo krūvis būna gerokai mažesnis. Taip pat žmonės, parduodantys maisto ir ne maisto prekes gatvėse, uždirba apie 450 eurų „į rankas“. Žvejai taip pat atsiduria mažiausiai uždirbančiųjų sąraše – apie 660 eurų per mėnesį. Ir prekių išnešiotojai. Jų atlyginimai taip pat panašūs – 660 eurų per mėnesį. Maždaug taip dėliojasi tie skaičiai ir tos profesijos.
– Ir lyginant turbūt panašios profesijos išlieka? Ar čia būna rokiruočių arba kas nors nustebina?
– Čia šiek tiek gali keistis pagal sezoniškumą, kadangi šie skaičiai, kuriuos dabar aptariame, yra naujausi, bet jie dar vasaros laikotarpio. Tuomet būna daugiau sezoninių darbų. Žiemą tas sąrašas gali atrodyti šiek tiek kitaip. Bet jeigu daugiausiai uždirba aukščiausią kvalifikaciją turintys žmonės, tai mažiausi atlyginimai mokami už tokius darbus, kuriems kvalifikacijos nereikia, kur iš esmės...
– Ir atsakomybės mažiausia.
– Na, taip, matyt, taip.
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