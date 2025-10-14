 Paaiškino, kaip skaičiuos NT mokestį antram būstui

2025-10-14 11:38
LNK inf.

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paaiškino, kaip nuo kitų metų bus apskaičiuojamas nekilnojamojo turto (NT) mokestis nepagrindiniam gyvenamosios paskirties būstui.

„Nuo 2026 m. gyventojų nepagrindiniam gyvenamosios paskirties būstui nekilnojamojo turto mokestis bus apskaičiuojamas taip:

1) sudedamos visų nepagrindinių būstų mokestinės vertės.

2) taikomas progresinis tarifas – jis taikomas kiekvienai vertės daliai atskirai, pagal nustatytus tarifus tai daliai“, – rašoma LBAA feisbuko paskyroje.

Pateikiamas toks pavyzdys:

„Kai gyventojas turi kelis gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektus, kurių bendra mokestinė vertė – 0,5 mln. eurų ir šis turtas nėra pagrindinis būstas. Tokio būsto 2026 m. NT mokestis bus 1,7 tūkst. eurų“, – nurodė LBAA.

Šiame straipsnyje:
NT
mokesčiai
antras būstas

