Paėmė dar du neaiškios paskirties šių siuntų iš Rusijos mėginius

Kaip BNS teigė VMVT atstovė Aistė Prielgauskaitė, mėginiai trečiadienį buvo paimti Klaipėdos uoste muitinės prižiūrimuose sandėliuose.
„Siuntos buvo atvykusios iš Rusijos teritorijos, paimti du mėginiai, nes buvo atvežtas didelis kiekis grūdų. Analogiška situacija kaip ir imant ankstesnius mėginius – dokumentuose nebuvo aiškiai nurodyta paskirtis, tai maistui ar pašarams skirti grūdai“, – BNS trečiadienį sakė A. Prielgauskaitė.
„Mėginiai yra perduoti Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui Lietuvoje, kuris spręs, į kurią šalį siųsti mėginius“, – pridūrė ji.
Anot jos, dar nėra aišku, kurioje užsienio laboratorijoje – Prancūzijos ar Vokietijos – bus tikrinama jų kilmė.
„Sieną kertantis subjektas mums turi pateikti dokumentus, muitinė juos vertina, tuomet mes vertiname, ir kai krovinį persikrauna, nes tai jis padaro muitinės sandėlyje, iš ten fiziškai imami mėginiai“, – sakė VMVT atstovė.
BNS rašė, jog VMVT uoste praėjusią savaitę jau paėmė vieno grūdų krovinio tris mėginius ir užsienio laboratorijose tikrins jų kilmę. Anot A. Prielgauskaitės, tyrimai bus atliekami Vokietijos laboratorijoje, o jų rezultatai vertinami Jungtinėje Karalystėje.
Pasak A. Prielgauskaitės, įtariama, jog jų kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose – tai yra jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos.
Pasak VMVT, pašarinių grūdų iš Rusijos, Baltarusijos ir kitų nepatikimų šalių siuntų nuo 2024 metų į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą nebuvo atvykę.
Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika antradienį pareiškė, jog kol atliekami pirmieji tyrimai ir laukiama jų rezultatų, kroviniai nestabdomi, todėl norima keisti tvarką ir grūdų mėginius imti ne Klaipėdos uoste, o pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija.
Savo ruožtu uosto vadovas Algis Latakas BNS teigė, kad mėginius imti pasienyje būtų patogiausia, tačiau tai „yra praktiškai neįmanoma“.
Problema iškilo grūdininkams neseniai pareiškus, kad iš Kaliningrado srities tranzitu per Baltijos šalių uostus eksportuojamus rusiškus grūdus siūloma gabenti gerokai pigiau nei lietuviškus, todėl pastarieji stovi sandėliuose, o ūkininkai prašo valdžios uždaryti rusiškų grūdų tranzitą per Lietuvą.
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