Paluckas dėl NT apmokestinimo: šioje vietoje nematau nieko drastiško ir drakoniško

„Pirminius Finansų ministerijos pasiūlymus reikės koreguoti. Nes NT mokesčio modeliavimas atliktas remiantis senais verčių žemėlapiais. Tai yra 2021 m. verčių žemėlapiai, kuriuos pateikė Registrų centras. Dabar vyks nauji vertinimai“, – interviu „Delfi“ sakė G. Paluckas.

„Tai tikrai nebus 20 tūkst. eurų riba“, – pabrėžė jis.

Nors ankstesnėms Vyriausybėms nepavyko priimti visuotinio NT mokesčio, premjeras mano, kad šį kartą politinės valios Seime užteks.

„Tikiu, kad priimsime teisingą sprendimą ir Seimui tam užteks valios“, – teigė premjeras.

„Šioje vietoje nematau nieko drastiško ir drakoniško“, – patikino jis.

Be to, G. Paluckas priminė, kad šis ir kiti siūlomi mokestiniai pakeitimai turi būti įgyvendinti, jei Lietuva nori gauti šimtų milijonų eurų vertės Lietuvos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (angl. Recovery and Resilience Facility, RRF) lėšas.

„Prie to įvykdysime įsipareigojimą dėl RRF. (...) Šiuo metu turime riziką, kad negausime nuo 400 mln. eurų iki 1,2 mlrd. eurų, priklausomai nuo to, kaip pavyks įgyvendinti įsipareigojimus“, – kalbėjo G. Paluckas.

Pirminius mokestinių pakeitimų siūlymus jau aptarė iš valdančiųjų partijų atstovų sudaryta koalicinė taryba.

Planuojama, kad gyventojų pajamoms siekiant mažiau nei 60 vidutinio darbo užmokesčio (VDU) metinės sumos, jos būtų apmokestinamos 32 proc. GPM tarifu, mažiau šio dydžio – 20 proc. tarifu atskirai darbo, individualios veikloms ir kitoms pajamoms.

Vienas iš siūlymų – ir didinti lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą nuo 9 iki 12 proc. kai kuriems produktams ir paslaugoms. Apmokestinamo NT kartelės dydį siūloma mažinti nuo 150 tūkst. iki 20 tūkst. eurų.

Pelno mokestį siūloma didinti 2 procentiniais punktais: stambioms įmonėms – nuo 16 iki 18 proc., lengvatinį tarifą – nuo 6 iki 8 proc.

Finansuoti gynybai siūloma įvesti saldintų gėrimų mokestį, kuris siektų 7,4 euro už 100 litrų arba 21 eurą už 100 litrų, priklausomai nuo cukraus kiekio. Kitas gynybą finansuoti siūlomas mokestis – 5 proc. tarifas ne gyvybės draudimo įmokoms, kai draudimas nesusijęs su ūkine veikla, o jei susijęs – 10 proc.

Finansų ministerija skaičiuoja, kad priėmus dabartinį mokesčių paketą, į valstybės biudžetą kitąmet būtų surinkta 224 mln. eurų papildomų lėšų, 2027 m. – 454 mln. eurų, 2028 m. – 501 mln. eurų, 2029 m. – 542 mln. eurų.