Parduotuvėse ištuštėjo kiaušinių lentynos: priežastis – neraminanti

Kas rytą įsivaizdavo su omletu ar virtu kiaušiniu, galėjo ir nieko nepešti. Vištų kiaušinių lentynos visiškai tuščios. Tokį deficitą pirkėjai pastarąsias dienas matė skirtinguose prekybos tinkluose.
„Šiek tiek pastebėjau iš tikrųjų“, – sakė moteris.
„Lauksime, kada atsistatys, o ką darysi“, – kalbėjo kita.
„Nėra čia ko valgyti vien kiaušinių, reikia lašinių pirkti daugiau“, – tikino vyriškis.
Kad dingo vienas perkamiausių produktų, atsiprašinėja paukštininkai. Įvyko tai, ko neprognozavo.
„Reikėtų atsiprašyti visų vartotojų, kad tokios problemos kyla. Bet, žinote, kada gyveni su gyvais organizmais, su paukščiais ar karvėmis, ar kažkuo, tai, deja, negali išvengti tokių problemų“, – teigė Lietuvos paukštininkystės asociacijos vadovas Gytis Kauzonas.
Priežastis – salmonelė. Bakterija, galinti sukelti rimtus apsinuodijimus. Veterinarai ją aptiko įmonės „Vievio paukščiai“ kiaušiniuose ir paukštidėse.
„Priežastį galima įvardinti tik atlikus tyrimą ir jį baigus, bet priežasčių gali būti daug: tiek paukščiai, tiek graužikai, žaliavos, su kuriomis gali patekti salmonelė gaminant pašarus“, – aiškino Maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento patarėja Daiva Ruželienė.
Bendrovės kiaušiniai, tinkami vartoti iki rugsėjo 24 dienos, išimami iš rinkos. Kas tokių dar turi – bėgte pas pardavėją, iš kurio pirko.
„Nesaugios partijos kiaušinių į rinką pateko 330 tūkstančių vienetų, didžioji dalis kiaušinių gal ir buvo realizuota, šiuo metu skaičiuojami tikslūs kiekiai“, – tvirtino D. Ruželienė.
„Šio prekės ženklo lentynose buvo tik viena rūšis, ir dauguma kiaušinių net nebuvo spėję atkeliauti iki parduotuvės iš sandėlio“, – pasakojo „Iki“ atstovė Gintarė Kitovė.
„Vievio paukščiai“ – stambiausias kiaušinių tiekėjas. Per dieną išrūšiuoja arti pusės milijono kiaušinių. Bet apie žalą įmonę valdanti „Groward Group“ į kalbas nesileidžia.
„Dabar ne laikas skaičiuoti nuostolius“, – teigė G. Kauzonas.
Panašu, kiaušinių krizę prekybininkai bus įveikę – lentynos beveik arba pilnos. Nors surasti kitus tiekėjus užtruko.
„Jei turime išimti tam tikro prekės ženklo kiaušinius, natūralu, kad nespėjame per dieną iškeisti jų kitais kiaušiniais“, – tikino G. Kitovė.
„Natūralu, kad galbūt kitose parduotuvėse galėjo būti laikini sutrikimai, bet šiuo metu tiekimas užtikrintas. Šiuo metu yra ir Lietuvos, ir Latvijos, Lenkijos tiekėjų“, – sakė „Lidl“ atstovė Lina Skersytė.
Paukštininkų atstovas sako, tiekimas dar ne visiškai atkurtas. Iššūkiai – ir prekybininkų įgeidžiai: tik ant kraiko laikomų, o ne narvuose vištų kiaušiniai.
„Nenorėčiau sakyti, kad tai savaitės, kitos klausimas. Manau, kad tai dienų klausimas, ir situacija stabilizuosis“, – tvirtino Lietuvos paukštininkystės asociacijos vadovas.
Šįkart pirkėjų išgąsčio nebūta. Anot pardavėjų, kiaušinių paklausa į viršų nešoko. Gal todėl, kad dalis kiaušinių ieško visai kitur.
„Tikrai nepastebėjome, kad pasikeitė pirkėjų įprotis, kad kažkas įsigyja daugiau“, – kalbėjo „Lidl“ atstovė.
„Iš kaimo parsivežu kiaušinius, iš parduotuvės neperku, nes galvoju, kad kaimo geresni“, – tvirtino senjorė.
Dabar pirkėjai svarsto, ar kiaušinių deficitas neves prie kiaušinių kainų šuolio.
„Paprastai truputėlį kyla, kadangi mažiau kiaušinių“, – svarstė moteris.
„Jei yra trūkumas, visada kaina kyla“, – antrino kitas pirkėjas.
Paukštininkai tokio mastelio salmonelės protrūkį prisimena tik 2007 metais.
