Parduotuvių lentynose – kalėdinės prekės: paaiškino, kas lemia sprendimą pradėti prekybą taip anksti

„Mūsų parduotuvėje šiais metais kalėdinės prekės pasirodė rugsėjo mėnesį, kaip ir mūsų tinklui yra įprasta. Esame tarptautinis vokiečių tinklas, tad vadovaujamės savo standartais ir, kaip Vokietijoje, pasiūlome prekes daug anksčiau nei rinkoje“, – teigė parduotuvės „Thomas Philipps“ atstovė Dovilė Grigaitė.
Anot jos, sprendimą pradėti prekybą anksčiau lemia augantis pirkėjų susidomėjimas.
„Matome didelį potencialą, nes klientai domisi daug anksčiau nei įprastai. Didelis susidomėjimas yra ne tiktai paprastų klientų, bet ir profesionalių dekoratorių bei įmonių atstovų“, – sakė parduotuvės atstovė.
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Ji pridūrė, kad ankstesnė prekybos pradžia suteikia galimybę žmonėms ramiau pasiruošti šventėms.
„Jie džiaugiasi, kad gali išsirinkti prekes be kalėdinio šurmulio ir skubos“, – kalbėjo D. Grigaitė.
Tiesa, pasak jos, didžiausias pirkimo suaktyvėjimas prasideda kiek vėliau.
„Lapkričio mėnesį, o tęsiasi tai visą gruodžio laikotarpį. Tuo metu labai intensyviai žmonės ieško kalėdinių prekių bei dekoracijų, dekoruoja namus ir ruošiasi šventėms“, – teigė ji.
Panašias tendencijas pastebi ir „Ikea“ atstovė Miglė Strempickė.
„Ikea“ visame pasaulyje kalėdinę prekybą pradeda tuo pat metu. Tai įprastai yra rugsėjo vidurys, spalio pradžia. Mes prekes dar pildome, tad jau visą asortimentą mūsų pirkėjai galės apžiūrėti ir įsigyti kitos savaitės viduryje“, – sakė pašnekovė.
Anot jos, prekybos pradžios laiką lemia ne tik verslo sprendimai, bet ir pačių pirkėjų įpročiai.
„Prekybą pradedame tokiu metu, atsižvelgdami ir į vartotojų lūkesčius, ir į poreikius. Praėjusiais metais tyrėme ir klausėme žmonių, kada jie pradeda galvoti apie Kalėdas ir joms ruoštis. Daugelis teigė, kad daro tai jau rugsėjį ir spalį“, – pasakojo „Ikea“ atstovė.
Ji pabrėžė, kad žmonėms svarbu turėti daugiau laiko planavimui.
„Žmonėms aktualu turėti daugiau laiko įkvėpimui. Be abejo, finansų planavimas irgi yra svarbu. Tam, kad išlaidos, kurias žmogus nori skirti Kalėdoms, išsidėliotų ilgesniu laikotarpiu“, – sakė M. Strempickė.
Pasak pašnekovės, anksčiau ruoštis šventėms pradeda ne tik pavieniai pirkėjai, bet ir įvairios organizacijos.
„Matome, kad šventėms ruoštis pradeda anksčiau ir verslo įmonės, organizacijos, kavinės, vaikų darželiai. Jiems irgi, matyt, aktualu pamatyti prekes šiek tiek anksčiau bei susiplanuoti“, – teigė M. Strempickė.
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