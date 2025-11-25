Parlamentarai uždraudė priemokas už sveikatos priežiūros paslaugas

Už tokį Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimą balsavo 63 Seimo nariai, prieš buvo trys, susilaikė aštuoni politikai.
„Šios įstatymo pataisos stiprina viešąjį sektorių“, – sakė Seimo narys socialdemokratas Andrius Busila.
Konservatorė Jurgita Sejonienė savo ruožtu teigė, kad atimant galimybę primokėti už paslaugas neapgalvotai žaidžiama Lietuvos gyventojų sveikata.
„Pacientai negalės gauti geresnės paslaugos, negalės jos gauti greičiau. Neabejotinai kreipsimės į Konstitucinį Teismą“, – teigė ji.
Pagal priimtas pataisas, gydymo įstaigos nuo kitų metų gegužės nebegalės už valstybės laiduojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš paciento reikalauti papildomo mokesčio.
Taip pat numatyta, kad pacientas tam tikrais atvejais galės paprašyti brangesnių priemonių, negu apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo. Tokiu atveju jis turės sumokėti skirtumą, kuris susidarys tarp Ligonių kasos ir sveikatos priežiūros įstaigos nustatytų įkainių.
Pacientas pageidavimą gauti brangesnę priemonę turės pareikšti raštu.
Be to, pacientui palikta teisė jo pageidavimu susimokėti už nemedicininio aptarnavimo („komforto“) paslaugas.
