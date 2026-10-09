Pasirašyta sutartis su profsąjungomis: šiems darbuotojams pareiginė alga kils 45 eurais

Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5 proc. pareikalaus apie 100 mln. eurų papildomų lėšų.
Pernai pasirašyta sutartimi šiems metams įtvirtintas bazinis pareiginės algos dydis siekia 1798 eurų – tuomet didintas 0,7 proc. arba 12,6 eurais.
Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), lėšos bus skirtos politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiui finansuoti.
Iš viso Nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkst. dirbančiųjų.
Susitarimą dėl 2026–2028 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties penktadienį pasirašė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė bei profesinės sąjungos – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Daiva Kvedaraitė ir Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas Arvydas Dambrauskas.
„Labai džiaugiuosi, kad tradicija tęsiasi ir Nacionalinės kolektyvinė sutartis kiekvienas metais kažkuo pasipildo. (…) Tai nėra tiesiog susitarimas – tai yra aukščiausias teisės aktas, kuris yra privalomas visose darbovietėse, kurioms taikoma Nacionalinė (kolektyvinė – ELTA) sutartis“, – pasirašyme penktadienį sakė I. Ruginienė.
Ministrės teigimu, kitų metų bazinis pareiginės algos dydis augs smarkiau nei sutarta pernai.
„Noriu pagirti profesines sąjungas – jų spaudimo dėka Vyriausybė neatlaikė ir nustatė didesnį didėjimo procentą, nei buvo praėjusiais metais“, – tikino ji.
Profesinių sąjungų atstovai savo ruožtu akcentavo, kad kolektyvinės sutarties derinimas yra nuolat besitęsiantis procesas, akcentavo tikėjimą, kad kitais metais pavyks pasiekti didesnių reikalavimų.
„Žinoma, profesinės sąjungos norėjo daugiau, bet galimybės buvo tokios., kokios buvo. (…) Džiaugiamės, kad buvo sutarta dėl didesnio nei praėjusiais metais bazinio dydžio, dar pasipildė punktas dėl darbuotojų apsaugos. (…) Mums, profesinėms sąjungoms, kiekvienas susitarimas tiek su ministerija, ar su darbdaviais, yra didžiulė šventė, nes iki susitarimo yra didelis kelias“, – renginyje tikino D. Jakutavičė.
Šios papildomos lėšos bus numatytos kitų metų valstybės biudžete.
Sutartyje taip pat patikslinama nuostata, kad dvi atostogų dienos per metus savišvietai arba savanorystei apmokamos darbuotojo vidutiniu darbo užmokesčiu (VDU).
Aiškiau nustatoma aplinkybė, kad prieš pradėdamas tirti darbo pareigų pažeidimą ar tarnybinį nusižengimą darbdavys privalo nedelsdamas informuoti profesinę sąjungą – iki pareikalaujant paties darbuotojo rašytinio pasiaiškinimo.
Taip pat patikslinamas profesinių sąjungų narių skaičius, įtraukiant įstaigas, įmones ir organizacijas, kurių darbuotojai tapo nariais po sutarties pasirašymo.
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