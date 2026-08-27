Pasiruošimas naujiems mokslo metams: ką atskleidžia tėvų patirtys?

Būsimo pirmoko mama Dovilė atskleidė, kad pasirengimą naujiesiems mokslo metams pradėjo anksti: „Nepasilikau paskutinėms dienoms, daugmaž visas priemones ir uniformas supirkau jau birželio mėnesį. Kadangi šią vasarą kraustėmės iš vienų namų į kitus, tad labai nenorėjau visko pasilikti paskutinėms dienoms.“
Tuo tarpu trijų vaikų mama Jolita teigė, kad pasiruošimas naujiems mokslo metams vyko ekspromtu: „Beveik viską supirkome visiems trims vaikams tuo pačiu metu, paskyrėme tam visą dieną ir supirkome, tik pirmokėliui sporto aprangą užsakiau internetu.“
O štai dviejų pradinių klasių moksleivių mama Kristina pasakojo visada apsiperkanti rugpjūčio pabaigoje: „Nemėgstu vienai dienai visko pasilikti, tada per daug streso, todėl šiemet viskas, išskyrus drabužius, jau supirkta, o tą padarysime artimiausiu metu.“
Tarp brangiausių pirkinių – uniformos ir kanceliarinės priemonės
Kalbėdamos apie tai, kiek kainavo pasiruošimas naujiems mokslo metams bei kokios priemonės pareikalavo daugiausia išlaidų, moksleivių mamos neslėpė, kad išlaidos svyruoja nuo 100 iki kelių šimtų eurų. „Tikrai sakyčiau, kad labai brangu yra pirkti naujas uniformas. Kadangi mokyklos, į kurią leidžiame dukras, uniforma susideda iš kelių dalių: sijonai, sarafanas, megztiniai... Tai tikrai kainavo nemažai. Taip pat reikėjo pirkti marškinėlius su išsiuvinėtais logotipais. Tai pirkome tris poras marškinėlių, o vienos poros kaina beveik 28 eurai. Dabar bijau sumeluot, bet man atrodo, kad už naujus drabužius sumokėjome apie 170 eurų“, – savo patirtimi dalijosi pirmoko mama Dovilė.
Dviejų vaikų mamos Kristinos teigimu, pasiruošimo mokslo metams išlaidos viršys daugiau nei penkis šimtus eurų: „Kadangi dar visko neturime, bet šiais metais ir mažai ką reikėjo susipirkti, tai apie 200 eurų išleidome mokyklinėms priemonėms, dar apie 200 prisidės už vaikų pratybas, drabužiams taip pat planuoju skirti iki 200 eurų.“
Pasak Kristinos, brangiausiais daiktais ruošiantis naujiems mokslo metams tapo penalai, rašaliniai plunksnakočiai ir A3 formato piešimo lapai, tačiau apsipirkdama ji niekada neperkanti pigiausių priemonių: „Laikausi taisyklės, jei nori kokybiškesnio daikto, turi mokėti ne mažiausią kainą.“
Dviejų mergaičių mama Loreta teigė abiejų dukrų pasiruošimui jau išleidusi kelis šimtus eurų, o papildomų išlaidų pareikalauja ir dailės mokykla. „Antrokei šiuo metu esame išleidę apie 150 eurų. Manau, pratyboms gali prireikti dar maždaug šimto. Septintokei taip pat išleidome apie 100 eurų, o brangiausiai kainavo to, ko trūksta prie uniformų.“
Jos teigimu, papildomų išlaidų pareikalauja ir dailės mokykla: „Iš smulkesnių priemonių brangiausiai kainuoja reikmenys dailės mokyklai, nes jos turi būti profesionalios linijos ir joms nebūna tokių nuolaidų, kokios būna didžiuosiuose prekybos tinkluose.“
Taip, kai kurios priemonės tikrai pabrango, pavyzdžiui, tam tikrų kompanijų guašas, spalvoti pieštukai bei flomasteriai.
Trijų vaikų mama Jolita taip pat teigė išleisianti maždaug 800 eurų: daugiausia pinigų pareikalavo uniformos, drabužiai bei kuprinės.
Pastebi ir augančias kainas
Moksleivių mamos neslėpė, kad pastebi ir augančią pirkinių krepšelio kainą. „Taip, kai kurios priemonės tikrai pabrango, pavyzdžiui, tam tikrų kompanijų guašas, spalvoti pieštukai bei flomasteriai, tačiau bendrai išleidome mažiau nei pernai, nes mergaitės dar turi likusių priemonių iš ankstesnių mokslo metų“, – teigė Loreta.
Dviejų dukrų mamos teigimu, nors aiškios biudžeto ribos pirkiniams šeima neturinti, bet kainų pokyčius stebi: „Stebime kainas ir brėžiame ribas kai kurių priemonių kainoms, tarkime, vienoje parduotuvėje guašas su 60 proc. nuolaida kainavo tik truputį pigiau nei pernai mokslo metų pabaigoje be nuolaidos, tad ten tos prekės nepirkome.“
Paklausta, kokių būdų imasi mėgindama sutaupyti, moteris teigė, kad viena iš priemonių tampa akcijos mokyklinėms prekėms: „Laukiame, kada prasidės akcijos, peržiūrime, ką galima dar naudoti nuo pernai, jeigu nežinome, ar tikrai reikės priemonės, neperkame, sutariame su vaikais, kad pasitikslinę su mokytojais įsigysime, kai prireiks.“
Būsimo pirmoko mama Dovilė taip pat teigė neperkanti priemonių aklai: „Žinojau, kad brangiau yra apsipirkti knygynuose, tad labai daug prekių pirkome viename iš didžiųjų prekybos centrų, nes tokios priemonės kaip pieštukai, flomasteriai yra kokybiški, o ir kainos tikrai yra prieinamos.”
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