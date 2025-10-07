Paskaičiavo, kiek brango pigiausių maisto produktų krepšelis

Palyginti su 2021 metų rugsėju, krepšelis buvo 28,4 proc. (15,87 euro) brangesnis, skelbia portalas.
Pigiausias krepšelis buvo „Maximoje“ – 63,04 euro (per mėnesį brango 1,52 euro), po to sekė „Barbora“ – 67,64 euro (1,83 euro daugiau), „Lidl“ – 70,72 euro (6,05 euro mažiau), „e-Rimi“ – 71,25 euro (25 centais daugiau), „Norfa“ – 71,88 euro (56 centais mažiau), „Iki“ – 75,62 euro (1 centu daugiau), „Last Mile“ – 76,63 euro (3,72 euro daugiau), „Rimi“ – 76,96 euro (5,44 euro daugiau).
Populiarių ir gerai žinomų pricer.lt produktų vidutinio krepšelio kainų analizė rodo, kad rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, kainos mažėjo 2,6 proc. (1,7 euro), bet buvo 9,7 proc. (5,64 euro) aukštesnės nei pernai rugsėjį. Palyginti su 2021 rugsėju, krepšelis brango 50,1 proc. (21,32 euro).
Iš pricer.lt stebimų 52 prekių kainų brango 36 prekės, pigo 15, vienos kainos nekito. Labiausiai brango juodasis šokoladas „Karūna“, pigiausia malta skrudinta kava, pigiausias jogurtas, pigiausi obuoliai, virta „Samsono“ „Daktariška“ dešra.
Naujausi komentarai