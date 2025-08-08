Paskelbė infliacijos rodiklius

Tuo metu išankstinė vidutinė metinė infliacija siekė 2,6 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Visi rodikliai yra kiek didesni nei skelbti išankstiniai – atitinkamai 0,1 proc., 3,5 proc. ir 2,3 proc.
Mėnesio infliacijai daugiausia įtakos turėjo oro transporto, atostogų, kitų asmens priežiūros prietaisų, restoranų, kavinių ir kitų maitinimo įmonių kainų padidėjimas bei drabužių, daržovių, kietojo kuro, elektros kainų sumažėjimas.
Pasak agentūros, dėl sezoninių nuolaidų drabužių ir avalynės kainos per mėnesį sumažėjo 6,8 proc.: drabužiai atpigo 8,6 proc., avalynė – 4,2 proc.
Tuo metu transporto kainos padidėjo 1 proc., o tai lėmė automobilių parkavimo (20,9 proc.), lėktuvų (17,6 proc.), vietinio transporto (10,9 proc.), automobilių techninės apžiūros (7,1 proc.), dyzelinių degalų (3 proc.) kainų padidėjimas. Suskystintų automobilinių dujų kainos sumažėjo 3,1 proc., benzino – 0,6 proc.
Poilsio ir kultūros prekių ir paslaugų kainos padidėjo 1,4 proc.: atostogų – 5,2 proc., produktų augintiniams – 2,4 proc., tuo metu paplūdimio įranga atpigo 5,5 proc., sporto prekės – 1,8 proc.
Viešbučių, kavinių ir restoranų kainos per mėnesį augo 1,3 proc., apgyvendinimas – 3,8 proc.
Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos liepą sumažėjo 0,1 proc. – labiausiai atpigo kūdikių maistas, vaisių ir daržovių sultys, alyvuogių aliejus, traškučiai, bet pabrango ledai, gatavas maistas, šaldytos jūros gėrybės, jautiena ir veršiena.
Kito kai kurių šviežių daržovių ir vaisių kainos: mažėjo baltagūžių kopūstų, trešnių, ankstyvųjų bulvių, saldžiųjų paprikų, bet padidėjo mangų, burokėlių, brokolių, morkų kainos.
Tuo metu metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo restoranų, kavinių ir kitų maitinimo paslaugų, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, tabako gaminių, automobilių techninės priežiūros ir remonto, alaus, farmacijos gaminių, mėsos ir jos produktų, kavos, arbatos ir kakavos, spirituotų gėrimų, duonos ir grūdų produktų, dujų kainų padidėjimas bei elektros, degalų ir tepalų, automobilių kainų sumažėjimas.
Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 2,8 proc., paslaugų – 6 proc., per mėnesį – atitinkamai sumažėjo 0,5 proc. ir augo 1,2 proc.
