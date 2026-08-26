 Paskelbė, kiek ESO klientų po audros vis dar neturi elektros

Paskelbė, kiek ESO klientų po audros vis dar neturi elektros

2026-08-26 17:47
Liudmila Petrakova (ELTA)

Po savaitgalį siautusios audros, trečiadienio pavakarę elektros vis dar neturi apie 69 tūkst. vartotojų, teigia „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atstovė Rasa Juodkienė. 

<span>Paskelbė, kiek ESO klientų po audros vis dar neturi elektros</span>
Paskelbė, kiek ESO klientų po audros vis dar neturi elektros / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Anot jos, nuo savaitgalio iki dabar elektros tiekimas buvo atstatytas 78 proc. vartotojų.

Pasak R. Juodkienės, sudėtingiausia situacija šiuo metu fiksuojama Utenos ir Kauno regionuose.

Kaip skelbė ELTA, po smarkios audros šalyje daliai gyventojų ir verslų vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, Vyriausybės paskelbė ekstremaliąją situaciją valstybės mastu.

Šiam Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) siūlymui pritarta trečiadienio posėdyje.

Energetikos ministras Lukas Savickas teigė, kad nuo ketvirtadienio prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstymo operatoriaus brigados.

ESO planuoja elektros tiekimą visiems klientams atkurti iki šio šeštadienio.

Per šeštadienį kilusią audrą daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas tuo metu buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.

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